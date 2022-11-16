كأس سباق المرموم للقدرة غداً في سيح السلم



محمد حسن (دبي)



تستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، في الساعة السابعة صباح غد «الخميس»، سباق كأس المرموم لمسافة 119 كيلومتراً، بمشاركة أبرز فارسات وفرسان القدرة، يمثلون مختلف إسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.

وينظم السباق نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الفروسية، وتم رصد جوائز كبيرة، حيث يحصل الأول على 200 ألف درهم، والثاني على 180 ألفاً، والثالث على 160 ألفاً، بجانب جوائز لأصحاب المراكز من الرابع إلى العاشر.

وتم تقسيم مسافة السباق إلى أربع مراحل، حيث تبلغ مسافة المرحلة الأولى 40 كيلومتراً «أعلام صفراء»، والمرحلة الثانية 32 كيلومتراً «أعلام حمراء»، والمرحلة الثالثة 27 كيلومتراً «أعلام زرقاء»، فيما تبلغ مسافة المرحلة الرابعة «الأخيرة» 20 كيلومتراً «أعلام بيضاء»، وهناك راحة إجبارية بين المراحل تتراوح بين 40 و50 دقيقة.

وتم إجراء الفحص البيطري على الخيول المشاركة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات المحددة وفق شروط السباق، التي تلزم بأن لا يقل عمر الجواد عن 6 سنوات، والحد الأقصى لنبضات قلب الجواد 64 نبضة بالدقيقة، والحد الأدنى للوزن المسموح به للفارس 55 كجم، والحد الأدنى للسرعة 14 كلم/ساعة.

واستهلت مدينة دبي الدولية للقدرة موسمها باستضافة سباقي كأس الوصل لأصحاب الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي، وتحدي سيح السلم «مفتوح» وكلاهما لمسافة 119 كلم.



بطاقة

الحدث: كأس المرموم للقدرة

المسافة: 119 كلم

المراحل: 4

المشاركة: سباق مفتوح

الانطلاقة: 7:00 صباح الخميس

الموقع: مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم