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«فتيات الشارقة» يعتمد تشكيل «مجلس اللاعبات»

«فتيات الشارقة» يعتمد تشكيل «مجلس اللاعبات»
16 نوفمبر 2022 12:49

 
دبي (الاتحاد)


اعتمد مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة بالشارقة، تشكيل مجلس لاعبات النادي، وذلك عقب عملية التصويت بمقر النادي، من خلال الاقتراع المباشر. 

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واستهدف التصويت جميع منتسبات النادي من مختلف الفئات السنية، ويسعى مجلس لاعبات نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة لتحقيق رؤية النادي في تمكين اللاعبات كشركاء في صناعة المستقبل الرياضي.
وتم انتخاب عبير علي رئيساً للمجلس، وعائشة سيف آل علي نائباً للرئيس، ونور صالح مقرر مجلس اللاعبات، وعائشة سرحان المعيني رئيساً للجنة الفنية، وريان محمد المازمي رئيساً للجنة الفعاليات المجتمعية.
من جانبها، هنأت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة بالشارقة اللاعبات وعبرت عن سعادتها بالمبادرة التي يهدف النادي من خلالها إلى إعداد قيادات رياضية مواطنة، تسهم كثيراً في دعم لاعبات النادي وإيصال آرائهن ومقترحاتهن بشأن التطوير والمشاركات وغيره، ما يسهم في تحقيق أهداف وطموحات النادي.
وأضافت: مجلس اللاعبات حلقة وصل ما بين اللاعبات وإدارة النادي، لتطوير مستوى جميع اللاعبات في اللعبة، وتحقيق تطلعاتهن في مجال الشطرنج للارتقاء بالرياضة النسائية، والوصول بها إلى منصات التكريم العالمية.
وأكدت عبير علي رئيس مجلس لاعبات نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، أنها تسعى مع الأعضاء في المجلس إلى إعداد خطة عمل لتمكين اللاعبات في الرياضة، وأن يكون المجلس محل ثقة لاعبات النادي والإدارة في تقديم الأفضل للنادي، من خلال عمليات التواصل مع الإدارة وتقديم المقترحات والمبادرات المختلفة لتطوير اللعبة وتعزيز الولاء والانتماء لدى اللاعبات نحو ناديهن.
وتوجهت عبير علي بالشكر لكل من صوت لها ولزميلاتها عضوات المجلس، الأمر الذي يؤكد التفاعل الإيجابي من جميع لاعبات النادي نحو تحقيق الأفضل للجميع.
 
 
 
 

 
 

الشارقة
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