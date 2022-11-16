470 ألف درهم جوائز سباق أبوظبي الثاني



عصام السيد (أبوظبي)



يستضيف مضمار أبوظبي مساء غد «الخميس»، ثاني حفلات سباقاته للموسم الجديد «2022 -2023»، ويتألف الحفل من 6 أشواط خُصصت كلها للخيول العربية الأصيلة، باستثناء الشوط السادس للخيول الأصيلة المهجنة، وتبلغ الجوائز 470 ألف درهم، تتنافس عليها 75 خيلاً.

ويجتذب الشوط الأول لمسافة 1200 متر، البالغة جائزته 80 ألف درهم، 12 من نخبة قوية من الخيول العربية الأصيلة المبتدئة «إنتاج محلي»، يبرز منها «جاد الوثبة»، و«أي اس لولو»، و«عديل الوثبة».

وينافس «جولد سيلفر»، و«بشارة» و«مميزة» على لقب الشوط الثاني لمسافة 1200 متر، البالغة جائزته 80 ألف درهم، فيما تتطلع «مرمرة اكس أم» لتكرار فوزها الذي حققته في العين، لكن وصيفها في آخر مشاركة «المبهر» يقف بالمرصاد لقلب الطاولة عليها.

ويتصدر «منير»، و«أي اس لطام»، و«رمز» ترشيحات الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، البالغة جائزته 80 ألف درهم، وهناك «ريم بينونة» بإشراف المدربة نسرين محجوب، صاحب الثلاثية الموسم الماضي.

وخصص الشوط الرابع لكأس الوثبة لملاك الإسطبلات الخاصة، لمسافة 1600 متر، البالغة جائزته 70 ألف درهم، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وتشارك فيه 14 خيلاً أبرزها «اف متغطرس» و«تاج العز»، و«تواق».

ويشهد الشوط الخامس لمسافة 2200 متر، البالغة جائزته 80 ألف درهم، مشاركة 12 خيلاً، أبرزها «كادر»، وينافسه «مجدي»، وكلاهما كانا وصيفين في آخر مشاركتيهما التي كانت على المسار الرملي، ومن الخيول المتحدية «عدلة».

ويختتم الحفل بالشوط السادس وهو الوحيد المخصص للخيول المهجنة، لمسافة 2200 متر، البالغة جائزته 80 ألف درهم، وتتنافس فيه 11 خيلاً أبرزها «القعقاع»، و«بوستر بينيت»، و«سيلستال سفيرس».