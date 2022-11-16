منتدى «صناعة الرياضة» في أبوظبي يبحث التحديات

أبوظبي (الاتحاد)

سجلت النسخة السادسة من منتدى صناعة الرياضة «بداية رائعة» منذ الوهلة الأولى، والتي تقام هذا العام بدعم من دائرة تنمية المجتمع - دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، حيث اجتمع أكثر من 160 شخصية قيادية من كبار خبراء أعمال قطاع الرياضة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، لبحث التحديات الحالية التي تواجه القطاع، وكيفية الإسهام عبر الجهود المشتركة في تعزيز نمو الرياضة، في جميع أنحاء منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

ويجتمع هذا العدد من الخبراء على هدف واحد، هو الوقوف على التحديات التي تواجه قطاع الرياضة على المستوى الإقليمي، مع توحيد الجهود المشتركة، من أجل التوصل إلى حلول لدعم القطاع وتطويره. وتتزامن استضافة أبوظبي لمنتدى صناعة الرياضة مع جهدها المبذول لمواصلة الفعاليات الرياضة التي يحفل بها هذا الموسم.

ويأتي المنتدى ليواكب التحولات الكبيرة في قطاع الرياضة، التي تحولت إلى واحدة من أكبر الصناعات حول العالم، وبوصفها أحد أهم ركائز التنمية البشرية والاقتصادية، والأفضل بين أدوات حماية المجتمع وتحصينه من الأفكار الهدامة، إضافة إلى قدرة الرياضة على رسم صورة ذهنية متميزة عن الدول والشعوب، ومد جسور التواصل وتعزيز الأنشطة الاقتصادية.

وقال عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «تواصل أبوظبي نموها وإضافة المزيد من الفعاليات الرياضية الكبرى إلى محفظتها، وخلال هذا الأسبوع فقط، تضمنت الأجندة العديد من الفعاليات، وكانت الافتتاحية لمهرجان «بايك أبوظبي»، إلى جانب المباراة التي أقيمت بين منتخبي الإمارات والأرجنتين لكرة القدم، وبعدها ننتقل إلى نهاية الأسبوع التي تشهد بيع تذاكر جائزة أبوظبي الكبرى لعام 2022 بالكامل، فضلاً عن تقديم أفضل المشاهد الرياضية، يواصل مجلس أبوظبي الرياضي جهوده الرامية إلى تطوير الرياضات المجتمعية لتشجيع المزيد من المواطنين والمقيمين على المشاركة. وسواء كنت مشجعاً أو مشاركاً، يجد الجميع هنا مبتغاهم.

وأكد الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن استراتيجية المجلس تقوم في المقام الأول على تشجيع الاهتمام بمختلف أنواع الرياضات التنافسية والمجتمعية، بأنواعها، من أجل تحقيق نتائج رياضية متميزة على الصعيدين.

وأضاف: نعتقد أن ما تحقق يمثل خطوات هائلة نحو الاحتفاظ لأبوظبي بلقب عاصمة الرياضة العالمية، مشدداً على أن الأحداث الرياضية التي تستضيفها أبوظبي على مدار العام وفي مختلف المجالات تؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح، ويزيد من الطموحات في الفترات المقبلة لتحقيق المزيد.

ورحبت أبوظبي بريتشارد سكودامور الذي قدم بعض الرؤى الرائعة حول تطوير الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح دوري كرة القدم الأكثر مشاهدة في العالم على مدار 20 عاماً طوال فترة رئاسته له.

وخلال مقابلة شخصية شديدة الشفافية، شارك ريتشارد أفكاره بشأن خطط الدوري الأوروبي الممتاز، والتي انهارت بعد رد الفعل العنيف من المشجعين، وكذلك بشأن بطولة كأس رايدر التي تلت ظهور بطولة ليف جولف التي تموِّلها السعودية.

ويعاود ريتشارد سكودامور ظهوره في اليوم الثاني من منتدى صناعة الرياضة، ليقود جلسة تفاعلية مدتها ساعتان تحضرها الإدارة العليا للاتحادات الرياضية والنوادي والشركات، أملاً في تحقيق تنمية مستدامة لمؤسسة رياضية ناجحة.

جاء جون أوبي ميكيل في النهاية ليختتم الفعاليات بروح الدعابة والمرح، من خلال قصص عاش أحداثها عندما كان لاعباً محترفاً في تشيلسي الإنجليزي وفي نيجيريا.

ومن الجدير بالذكر أن ميكيل قد فاز بـ 13 بطولة خلال مسيرته الرياضية، بما في ذلك كأس دوري أبطال أوروبا وكأس الأمم الأفريقية.

كما كانت الدكتورة أمنيات الهاجري، المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع في مركز أبوظبي للصحة العامة ونائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، من بين الخبراء الآخرين الذين تحدثوا في منتدى صناعة الرياضة، وكذلك شيماء الحسيني، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضة للجميع، وجوناثان إيميري، الرئيس التنفيذي لدى الدار للتطوير، وسيف النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات.