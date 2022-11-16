«شراكة مبتكرة» بين اتحاد الجو جيتسو و«بيورهيلث» تهدف إلى «صناعة الأبطال»



أبوظبي (الاتحاد)



وقع اتحاد الجو جيتسو ومجموعة «بيورهيلث» الصحية، أكبر منصة رعاية صحية متكاملة في الإمارات، اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى دعم المواهب الرياضية في الدولة والمساهمة في تعزيز كفاءتها.

ووفقاً للاتفاقية، يعمل الجانبان على ضمان حصول الرياضيين الذين يتنافسون في بطولات الاتحاد على رعاية طبية عالية الجودة.

وحضر مراسم توقيع الاتفاقية عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، وفرحان مالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيور هيلث»، حيث تم توقيع الاتفاقية على هامش النسخة الرابعة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، والتي تقام بصالة جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية من 11 إلى 19 نوفمبر الجاري.

ووقع على الاتفاقية فهد علي الشامسي الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجو جيتسو، وشايستا آصف، الرئيس التنفيذي للعمليات لمجموعة «بيور هيلث».

من جانبه، أشاد فهد علي الشامسي بدور الرعاة والشركاء الاستراتيجيين، في دعم جهود الاتحاد في ترسيخ ريادة الدولة على الصعيد الرياضي، مؤكداً أنهم شركاء نجاح الاتحاد.

وأوضح الشامسي أن الاتفاقية مع مجموعة «بيور هيلث» تؤكد الثقة المتبادلة بين الطرفين، مشيراً إلى أن دور الشركاء الاستراتيجيين مهم، ويسهم بقوة في صناعة أبطال المستقبل وضمان تعاقب الأجيال القوية والقادرة على حصد الإنجازات.

وقالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة «بيورهيلث»: «تتشرف مجموعة «بيورهيلث» بالشراكة مع اتحاد الجو جيتسو، في إطار رؤية القيادة الرشيدة لدعم الرياضة والمواهب الرياضية الناشئة في الدولة، وتتماشى الاتفاقية مع رؤية المجموعة لتعزيز معدل طول العمر في الإمارات، من خلال التشجيع على نمط حياة أكثر صحةً ونشاطاً، ومن خلال الشراكة، نهدف إلى تحسين الصحة من خلال دعم المساعي الرياضية والمساهمة مع الاتحاد في تحقيق التميز على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية».

وأضافت: «تلتزم مجموعة «بيورهيلث» بتحسين معدل طول العمر، من خلال مساعدة الأفراد على العيش حياة أكثر صحة، وبهذه المناسبة، نؤكد التزامنا التام بتعزيز ودعم المجالات الرياضية في المجتمعات وخلق تأثير مستدام لمستقبل أكثر صحة».

ويشكل برنامج صناعة الأبطال محوراً مهماً من محاور الاتفاقية مع «بيور هيلث»، ويعوّل اتحاد الجو جيتسو على استدامة التميز الرياضي، وتحقيق النجاح تلو الآخر، من خلال الشراكات الفعالة مع القطاعات الحيوية في الدولة.

ويعد برنامج صناعة الأبطال عملاً وطنياً رياضياً واجتماعياً، يهدف إلى توفير بيئة رياضية ثقافية لأبناء الدولة لممارسة الجو جيتسو، وتقديم الدعم للرياضيين المتميزين والموهوبين وتحفيزهم للاستمرار في تطوير مستوياتهم الفنية وتحقيق الإنجازات لبلادهم.

ومن أهم أهداف برنامج «صناعة الأبطال»، تكوين اللبنة الأساسية لإعداد أبطال أولمبيين للمستقبل.

ويشدد البرنامج على أهمية صناعة جيل رياضي يتسم بالأخلاق الحميدة، قادر على الدفاع عن الوطن ومكتسباته، تماشياً مع رؤية الدولة لصقل المواهب الوطنية واستكشافها وتطويرها لتعزيز موقع الدولة في الساحة الرياضية العالمية.