الجمعة 18 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«شراكة مبتكرة» بين اتحاد الجو جيتسو و«بيورهيلث» تهدف إلى «صناعة الأبطال»

«شراكة مبتكرة» بين اتحاد الجو جيتسو و«بيورهيلث» تهدف إلى «صناعة الأبطال»
16 نوفمبر 2022 12:10


أبوظبي (الاتحاد)


وقع اتحاد الجو جيتسو ومجموعة «بيورهيلث» الصحية، أكبر منصة رعاية صحية متكاملة في الإمارات، اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى دعم المواهب الرياضية في الدولة والمساهمة في تعزيز كفاءتها. 

ووفقاً للاتفاقية، يعمل الجانبان على ضمان حصول الرياضيين الذين يتنافسون في بطولات الاتحاد على رعاية طبية عالية الجودة.
وحضر مراسم توقيع الاتفاقية عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، وفرحان مالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيور هيلث»، حيث تم توقيع الاتفاقية على هامش النسخة الرابعة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، والتي تقام بصالة جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية من 11 إلى 19 نوفمبر الجاري.
ووقع على الاتفاقية فهد علي الشامسي الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجو جيتسو، وشايستا آصف، الرئيس التنفيذي للعمليات لمجموعة «بيور هيلث».
من جانبه، أشاد فهد علي الشامسي بدور الرعاة والشركاء الاستراتيجيين، في دعم جهود الاتحاد في ترسيخ ريادة الدولة على الصعيد الرياضي، مؤكداً أنهم شركاء نجاح الاتحاد.
وأوضح الشامسي أن الاتفاقية مع مجموعة «بيور هيلث» تؤكد الثقة المتبادلة بين الطرفين، مشيراً إلى أن دور الشركاء الاستراتيجيين مهم، ويسهم بقوة في صناعة أبطال المستقبل وضمان تعاقب الأجيال القوية والقادرة على حصد الإنجازات.
وقالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة «بيورهيلث»: «تتشرف مجموعة «بيورهيلث» بالشراكة مع اتحاد الجو جيتسو، في إطار رؤية القيادة الرشيدة لدعم الرياضة والمواهب الرياضية الناشئة في الدولة، وتتماشى الاتفاقية مع رؤية المجموعة لتعزيز معدل طول العمر في الإمارات، من خلال التشجيع على نمط حياة أكثر صحةً ونشاطاً، ومن خلال الشراكة، نهدف إلى تحسين الصحة من خلال دعم المساعي الرياضية والمساهمة مع الاتحاد في تحقيق التميز على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية». 

أخبار ذات صلة
العلاقات الإماراتية العُمانية.. استثنائية وراسخة عبر العصور
الإمارات: ضرورة دعم السودان لتحقيق سلام وأمن مستدام

وأضافت: «تلتزم مجموعة «بيورهيلث» بتحسين معدل طول العمر، من خلال مساعدة الأفراد على العيش حياة أكثر صحة، وبهذه المناسبة، نؤكد التزامنا التام بتعزيز ودعم المجالات الرياضية في المجتمعات وخلق تأثير مستدام لمستقبل أكثر صحة».
ويشكل برنامج صناعة الأبطال محوراً مهماً من محاور الاتفاقية مع «بيور هيلث»، ويعوّل اتحاد الجو جيتسو على استدامة التميز الرياضي، وتحقيق النجاح تلو الآخر، من خلال الشراكات الفعالة مع القطاعات الحيوية في الدولة. 

ويعد برنامج صناعة الأبطال عملاً وطنياً رياضياً واجتماعياً، يهدف إلى توفير بيئة رياضية ثقافية لأبناء الدولة لممارسة الجو جيتسو، وتقديم الدعم للرياضيين المتميزين والموهوبين وتحفيزهم للاستمرار في تطوير مستوياتهم الفنية وتحقيق الإنجازات لبلادهم.
ومن أهم أهداف برنامج «صناعة الأبطال»، تكوين اللبنة الأساسية لإعداد أبطال أولمبيين للمستقبل. 

ويشدد البرنامج على أهمية صناعة جيل رياضي يتسم بالأخلاق الحميدة، قادر على الدفاع عن الوطن ومكتسباته، تماشياً مع رؤية الدولة لصقل المواهب الوطنية واستكشافها وتطويرها لتعزيز موقع الدولة في الساحة الرياضية العالمية.

الإمارات
الجو جيتسو
اتحاد الجو جيتسو
عبدالمنعم الهاشمي
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
العلاقات الإماراتية العُمانية.. استثنائية وراسخة عبر العصور
الإمارات
العلاقات الإماراتية العُمانية.. استثنائية وراسخة عبر العصور
18 نوفمبر 2022
سودانيون يتظاهرون في الخرطوم للمطالبة بحكومة مدنية (أ ف ب)
عربي ودولي
الإمارات: ضرورة دعم السودان لتحقيق سلام وأمن مستدام
18 نوفمبر 2022
سارة الأميري وعمران شرف خلال المؤتمر الصحفي (تصوير: وليد أبو حمزة)
الإمارات
«حوار أبوظبي للفضاء» ينطلق الشهر المقبل
18 نوفمبر 2022
السلطان هيثم بن طارق
عربي ودولي
السلطان هيثم بن طارق.. مسيرة إنجازات لا تتوقف
18 نوفمبر 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©