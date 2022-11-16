نادال.. «ليلة الوداع»



تورينو (أ ف ب)

ودّع الإسباني رافايل نادال، المصنّف ثانياً عالمياً، بطولة «أيه تي بي» الختامية للتنس، ليضمن مواطنه كارلوس ألكاراس صدارة التصنيف العالمي مع نهاية عام 2022.

وجاء خروج نادال أثر تعرّضه لخسارته الثانية على التوالي في المجموعة الخضراء أمام الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم السادس بنتيجة 3-6 و4-6، بعدما خسر في الافتتاح أمام الأميركي تايلور فريتز.

وكان يحتاج اللاعب الإسباني لفوز فريتز على النرويجي كاسبر رود بمجموعتين نظيفتين من أجل الاحتفاظ بآماله في التأهل، قبل مواجهة رود، إلا أنه بعد فوز الأخير بالمجموعة الأولى أمام فريتز 6-3، تأكد رسمياً خروج نادال من البطولة.

وتعيّن على نادال الفوز بلقب بطولة «أيه تي بي» للمرة الأولى في مسيرته، من أجل الحصول على فرصة الإطاحة بألكاراس من صدارة التصنيف قبل نهاية العام.

وتعرّض نادال لخسارته الرابعة تواليا منذ مشاركته الأخيرة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة.

وقال نادال بعد نهاية مباراته أمام أوجيه-ألياسيم إنّه لا يعرف ما إذا كان بمقدوره العودة إلى المستوى الذي سمح له بالفوز بـ 22 بطولة كبرى «جراند سلام» في مسيرته لكنه أكدّ بأنه «سيموت من أجل السعي لذلك».

وأضاف: لا أعتقد أنني نسيت كيف ألعب التنس، أو كيف أتحلى بالقوة الذهنية، يجب أن استعيد كل هذه المشاعر الإيجابية والثقة المطلوبة والقوة الذهنية التي أحتاجها من أجل أن أعود الى المستوى الذي أريده.

ولا أعرف إذا كنت سأعود الى هذا المستوى مجدداً، لكن ليس لديّ أدنى شك بأنني سأموت من أجل ذلك.