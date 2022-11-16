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كولو مواني بديل نكونكو مع «الديوك»

كولو مواني بديل نكونكو مع «الديوك»
16 نوفمبر 2022 10:30

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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علمت شبكة «راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت» من مصادرها الخاصة، أن المهاجم راندال كولو مواني «23عاماً» لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، هو «اللاعب البديل» الذي سيحل محل مواطنه كريستوفر نكونكو مهاجم ريد بول لايبزج الألماني، والذي أصيب في ركبته اليسرى، خلال تدريبات منتخب فرنسا قبل السفر إلى قطر.
وأوضح الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في بيان له أن نكونكو غادر الحصة التدريبية قبل نهايتها، إثر تعرضه لإصابة بالغة في ركبته اليسرى، وأثبتت الفحوصات الأولية عدم قدرته على اللعب لفترة طويلة، ما يعني أن بقاءه في المنتخب أصبح غير ذي جدوى، ولابد من إيجاد بديل له، وهذا «البديل» هو راندال كولو مواني مهاجم فرانكفورت، والذي سبق استدعاؤه للمنتخب خلال تجمع سبتمبر الماضي قبل مباراتي النمسا والدانمارك.
وحصل الاتحاد الفرنسي على موافقة اللجنة الطبية بالاتحاد الدولي «الفيفا» على عملية «الاستبدال»، إذ تفيد لوائح البطولة، بأن قوائم المنتخبات تصبح رسمية اعتباراً من 14نوفمبر، ولكن في حالة حدوث إصابة لأحد اللاعبين أو أكثر، يمكن للمدير الفني أن يغير في قائمته حتى عشية مباراته الأولى في البطولة، وهى هنا مباراة أستراليا 22 نوفمبر الجاري.

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