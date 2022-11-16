متى يلتقي ميسي ورونالدو في «المونديال»؟



أنور إبراهيم (القاهرة)



يتوجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي إلى كأس العالم، التي تنطلق بعد أيام في قطر، وكل منهما قائداً لمنتخب بلاده، ويحمل على عاتقه آمال وأحلام الملايين في البرتغال والأرجنتين، بحكم أنهما أكثر لاعبين تحقيقاً للأرقام القياسية الفردية على مر العصور.

سجل رونالدو 117هدفاً، في 191مباراة دولية مع البرتغال، وأحرز بطولة «يورو 2016»، بينما سجل ميسي 90 هدفاً في 164 مباراة دولية مع «التانجو»، كما أحرز بطولة كوبا أميركا العام الماضي. ويتشابه النجمان الكبيران في إنهما سيطرا على مقاليد الكرة العالمية طوال جزء كبير من السنوات العشرين الأخيرة في الألفية الثالثة، وإن كان «الدون» يعاني في الوقت الحالي معاناة شديدة مع ناديه مانشستر يونايتد، ولم يشارك أساسياً إلا في 4 مباريات فقط، في الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، وها هو يدلي بحديث قنبلة فتح فيه النار على إدارة النادي ومنشآته ومديره الفني الهولندي إيريك تين هاج، بينما يعيش «البرغوث» أزهى أيامه مع باريس سان جيرمان، بعد موسم سابق للنسيان، وسجل 12هدفاً وصنع 14 هدفاً في النصف الأول فقط من هذا الموسم.

وفي تقرير لموقع «جول حول» النجمين الكبيرين، قبل انطلاق كأس العالم ، قال إن كلاهما مرشح للحصول على لقب هداف البطولة، وربما الوصول إلى المباراة النهائية وحمل الكأس، ولكن السؤال الذي يتطلع الملايين إلى معرفته، هو: هل من الممكن أن يتقابل النجمان «وجهاً لوجه» في البطولة ؟ ومتى يحدث ذلك ؟ الإجابة قدمها الموقع في هذه السطور.. يلعب منتخب البرتغال في المجموعة الثامنة والأخيرة بالبطولة، والتي تضم غانا وأوروجواي وكوريا الجنوبية، بينما يلعب منتخب الأرجنتين في المجموعة الثالثة، والتي تضم السعودية والمكسيك وبولندا.

وأضاف الموقع: أوروجواي هي المرشحة لصدارة مجموعة البرتغال، والأرجنتين مرشحة لصدارة المجموعة الثالثة، ولكن إذا تصدر المنتخبان البرتغالي والأرجنتيني مجموعتهما، فإن ميسي ورونالدو لا يمكن أن يلتقيان إلا في المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر في استاد لوسيل، إذا ما استمركل منهما في الفوز في الأدوار التالية لدور المجموعات، ونفس الشيء سيحدث إذا ما احتل كل منهما المركز الثاني في مجموعته، ثم واصل انتصاراته في الأدوار التالية حتى النهائي.

أما إذ تصدر أحدهما مجموعته في الدور الأول، وتراجع الآخر إلى المركز الثاني في مجموعته، فإن معنى ذلك أن المنتخبين من الممكن أن يلتقيا في الدور قبل النهائي.

وبتوضيح أكثر، إذا تصدر منتخب الأرجنتين مجموعته، وجاء منتخب البرتغال ثانياً في مجموعته، ثم فاز كلاهما في الأدوار التالية، فإنهما سيتقابلان في المباراة الأولى لنصف النهائي 13 ديسمبر في استاد لوسيل، أما إذا حدث العكس، فإنهما سيلتقيان في المباراة الثانية لنصف النهائي باستاد «البيت» بمدينة الخور 14 ديسمبر.