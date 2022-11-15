أوروجواي تستعد بكامل النجوم في أبوظبي

مراد المصري (أبوظبي)

خاض منتخب الأوروجواي تدريباً مفتوحاً أمام الجماهير، أمس، على ملعب جامعة نيويورك أبوظبي، بمشاركة كل النجوم الذين يترقبون خوض نهائيات كأس العالم المقبلة قطر 2022، وتواجد النجوم الذين هتفت الجماهير بأسمائهم كثيراً، وأبرزهم الحرس القديم بقيادة لويس سواريز نجم برشلونة الإسباني السابق، إيدنسون كافاني لاعب فالنسيا الحالي، إلى جانب النجوم الحاليين، ومنهم: فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد الإسباني، وداروين نونيز لاعب ليفربول الإنجليزي، وردريجو بينتانكو لاعب توتنهام الإنجليزي وغيره الكثير من الأسماء المتواجدة في القائمة النهائية للمونديال.