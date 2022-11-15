«كوماندو جروب» تتصدر منافسات الأساتذة في اليوم الأول في «جو جيتسو أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت مساء أمس، منافسات اليوم الأول لفئة الأساتذة في النسخة الرابعة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو التي تُقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة 5000 لاعب ولاعبة من 100 دولة.

وتم تخصيص المنافسات للحزامين الأزرق والبنفسجي لفئة الأساتذة (فوق 30 عاماً) بمختلف الفئات الوزنية، فيما تُقام اليوم منافسات فئة الأساتذة أصحاب الخبرة لحملة الحزامين البني والأسود.

وامتلأت مدرجات البطولة بالمشجعين الذين لم تتوقف صيحاتهم وهتافاتهم لتشجيع ومؤازرة لاعبيهم المفضلين في نزالات قوية ومثيرة شهدت تألق العديد من النجوم في تقديم الكثير من التكتيكات والقدرات الفنية لإخضاع منافسيهم.

وتمكنت أكاديمية «كوماندو جروب» من الإمارات من احتلال صدارة اليوم الأول من منافسات فئة الأساتذة، فيما نجحت أكاديمية كازاخستان الوطنية في تحقيق المركز الثاني، فيما حلت أكاديمية 021 جو جيتسو كلوب الإيرانية في المركز الثالث.

حضر المنافسات محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، وحمود عبدالله الجنيبي الأمين العام المكلّف لهيئة الهلال الأحمر، وراشد مبارك المنصوري نائب الأمين العام للشؤون المحلية في «الهيئة»، ومحمد يوسف الفهيم نائب الأمين العام لقطاع الخدمات المساندة في «الهيئة»، وفهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الجو جيتسو، وعدد من مسؤولي وممثلي الأندية والأكاديميات المشاركة وممثلي الجهات الداعمة والشريكة.

موطن الجو جيتسو

قال محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو: «سعداء بهذا التجمع النادر للأبطال الذين توافدوا للمشاركة في بطولة الجو جيتسو الأهم على الأجندة العالمية للرياضة من جميع أنحاء العالم، يوجد أبطال من الأميركتين، وأوروبا، وآسيا وأفريقيا، يتنافسون بكل قوة وعزيمة وإصرار للصعود إلى منصة التتويج في تأكيد على مكانة أبوظبي التي أصبحت موطن الجو جيتسو في العالم، وعاصمة القرار الدولي أيضاً في تلك الرياضة».

وتابع: «تواصل بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو تحقيق العديد من المكاسب، فبعد نجاحها في تحويل أنظار عشاق الجو جيتسو حول العالم إلى أبوظبي، لمسنا من خلال هذه النسخة إقبالاً كبيراً من جماهير اللعبة الذين توافدوا من جميع دول العالم لتشجيع لاعبيهم المفضلين، منذ انطلاقة البطولة وحتى هذه اللحظة، ما يعكس القيمة التي أصبحت تحتلها هذه الرياضة وهذه البطولة لدى المجتمع الرياضي العالمي».

وأضاف: «من المكاسب الاستراتيجية الأخرى للبطولة، مساهمتها في تعزيز الجانبين الاقتصادي والسياحي للعاصمة أبوظبي خلال فترة إقامتها، في ظل آلاف السياح الذين يتوافدون للاستمتاع بأجواء الدولة في هذا الوقت من العام، فضلاً عن مشاهدة نزالات رياضتهم المفضلة في صالة جو جيتسو أرينا».

أوليفيرا: أبوظبي منصة تحقيق الأحلام

عبرت البطلة البرازيلية سينثيا دي باولا أوليفيرا لاعبة فريق «آيكون جوج يتسو تيم» عن سعادتها للفوز بالميدالية الذهبية ضمن مسابقة الحزام الأزرق لوزن 70 كجم في منافسات الأساتذة.

وقالت: انتظرت هذه اللحظة طويلاً، والحقيقة أن جميع رياضيي الجو جيتسو في العالم ينتظرون بطولة أبوظبي العالمية كل عام من أجل تحقيق الأحلام.

وأكملت البطلة البرازيلية: «المشاركة هنا ومعانقة الذهب هدية ثمينة وأمر رائع لي كلاعبة، ولكن الأروع أن البطولة أصبحت فرصة سنوية تمكننا من الالتقاء مجدداً بالأصدقاء القدامى من مختلف بلدان العالم، وكذلك تكوين صداقات جديدة مع لاعبين ولاعبات جدد».

لحظة الإنجاز

أهدى الإماراتي أحمد العبدولي لاعب نادي شباب الأهلي الميدالية الذهبية التي حققها ضمن منافسات الأساتذة للحزام البنفسجي للوزن 56 كجم إلى القيادة الرشيدة، وأضاف: «الطريق لم يكن سهلاً أو ممهداً لتحقيق اللقب؛ لأن تحقيق المجد أمر شاق، وأشكر الله أن حالفني التوفيق بتحقيق الميدالية وتشريف بلادي، كما أشكر القيادة الرشيدة على الدعم المستمر للرياضيين، وأتوجه بالشكر كذلك لكل من ساندني ودعمني بشكل مستمر منذ بداياتي الأولى وحتى لحظة الإنجاز الحالية».

أفضل ختام

أعرب لاعب نادي شيكمات الروسي فيشسلاف كوبيتس عن سعادته الكبيرة بتحقيق الميدالية الذهبية ضمن فئة الأساتذة 2 الحزام البنفسجي وزن 62 كجم، مشيراً إلى أن الجهود الكبيرة التي بذلها من أجل لحظة معانقة الذهب لم تضع هدراً، بل أتت ثمارها وتحققت أهدافها.

وأضاف: «واظبت على التدريب بقوة كبيرة طوال الأشهر الماضية وأعطيته كل وقتي وجهدي من أجل الفوز باللقب، وهذا الإنجاز يغمرني بالراحة والهدوء، فذهبية بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو هي أفضل ختام للعام».