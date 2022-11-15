10 أسباب محفزة على حضور «عالمية أبوظبي» للجو جيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

تتواصل حالياً منافسات بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، وسط ترقب لانطلاق فئة المحترفين، وتزايد في أعداد الجماهير التي تأتي إلى موقع الحدث، وهنا نستعرض 10 أسباب تحفز الجميع على عدم تفويت هذه البطولة المهمة، وحضور منافساتها بشكل متواصل.

1- البداية مع أهمية البطولة باعتبارها الأكبر في العالم على صعيد رياضة الجو جيتسو، فلا يوجد أي بطولة تضاهيها بالنظر لأعداد ومستويات وفئات المشاركين، والجوائز المالية المقدمة، ووضعها من قبل جميع الرياضيين من حول العالم على قمة أولوياتهم السنوية.

2- يأتي السبب الثاني، في قوة الأسماء المشاركة التي تعتبر الأفضل في العالم، ما يعني أن النزالات جميعها قوية ومتكافئة. ولمن يعشق هذه التحديات، فإن الوقت المخصص للمنافسات سيمر سريعاً جداً من خلال التفاعل مع هذه المواجهات القوية من رياضيين من مختلف الجنسيات.

3- في ثالث الأسباب، فإن هذه فرصة لا تعوض من أجل جميع أفراد أسرتك، خصوصاً الناشئين والأطفال، لمشاهدة هؤلاء الأبطال العالميين، وتحفيزهم لممارسة رياضة مفيدة للغاية بدنياً وذهنياً، والأجمل مشهد صعود الفائزين على منصة التتويج والحلم أن يكونوا مكانهم يوماً ما.

4- السبب الرابع، أن هذه رياضة تقوم على الروح الرياضية بالمقام الأول، فلا توجد اعتراضات تحكيمية أو مشاحنات بين المتنافسين، وكما يقولون ما يحصل على البساط ينتهي هناك، ففور نهاية النزال تكون المصافحة والتهنئة المتبادلة، وهذا لا يلغي رغبة كل رياضي بأمنية الفوز، لكن في نفس الوقت فإن المنافسة تقوم على: أنت منافسي الرياضي لكنك لست خصمي الشخصي.

5- يبرز السبب الخامس، في تنوع المشاركين والدول القادمين منها، مما يتيح الفرصة للتعرف على أساليب التدريب والتقنيات المستخدمة في كل دولة وأكاديمية حول العالم، وتبادل الخبرات، ليكون الحدث أشبه بملتقى دولي لعرض التجارب.

6- يأتي السبب السادس، حول تنوع الفئات وشموليتها الكبيرة سواء للأطفال أو الناشئين، وحتى الأكبر عمراً، إلى جانب أصحاب الهمم، ليكون الحدث أكثر من مجرد بطولة تنافسية بين المحترفين فقط، ولكنها بطولة للجميع، مما يجعل المتابعة لها ممتعة وشيقة.

7- يتمحور السبب السابع في موقع صالة جو جيتسو أرينا بقلب أبوظبي، وسهولة الوصول إليها، وتوفير مواقف سيارات بأعداد كبيرة تجعل مهمة ركن السيارة ودخول الصالة لا تتعدى دقائق معدودة.

8- ويأتي السبب الثامن في الصالة نفسها، التي تم تصميمها بطريقة تضمن لك إمكانية مشاهدة المنافسات من أي زاوية فيها بنفس القرب، فأي مقعد في الصالة يعني كأنك تجلس في ضيافة «كبار الشخصيات».

9- يتمثل السبب التاسع، في أن «الحي الرياضي» الذي تم تصميمه جاء أنيقاً للغاية، ويجعل فرصة الجلوس فيه والاستمتاع بالمرافق الترفيهية والخدمات فيه وكأنها نزهة من نوع خاص داخل أجواء رياضية رائعة.

10- أما السبب العاشر، فهو توقيت الحدث خصوصاً تزامنه مع عطلة نهاية الأسبوع مرتين، مما يجعل فرص حضوره مرتفعة للغاية للجميع مهما كانت الارتباطات ومواعيد العمل وغيرها.