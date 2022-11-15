الفلبين تدشن المشاركة في «جو جيتسو أبوظبي» بـ«الطفلة البطلة»

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك الفلبين بفريق بارز من أكاديمية ماسودا للمرة الأولى مكون من 8 لاعبين في بطولة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، وخطفت الأنظار معهم الطفلة آليا آيل أجيلار «5 سنوات» التي توجت بميدالية ذهبية في المنافسات.

وسلطت «CNN» في الفلبين، الأضواء على هذه الطفلة البطلة، التي وصفتها بأصغر فليبينية تصب بطلة عالمية في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، عندما تألقت في منافسات الأطفال وتفوقت على البرازيلية جابرييلا فيركوزا في المباراة النهائية بنتيجة 6 -صفر.

آليا هي الطفلة الصغرى لمايبلين ماسودا، بطلة الجو جيتسو السابقة ومدربة البعثة الفلبينية في البطولة، والتي قالت: نحن فخورن بها في هذا السن المبكرة، إنها فعلاً منظمة جداً وتعمل بجد دائماً، ونريدها أن تواصل المضي قدماً في مسيرتها.

وسبق أن حققت ماسودا الميدالية الذهبية الأولى للبلاد في هذه الرياضة في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية عام 2014، وقالت: الرياضة تنمو وتتطور في الفليبين، وهناك شعبية متزايدة، نحن سعداء أن نأتي للمشاركة هنا للمرة الأولى في أبوظبي.

وتابعت: نشكر القائمين على البطولة على تسهيل مشاركتنا، كما أن الوصول إلى أبوظبي سهل للغاية من خلال الطيران والإقامة المتوفرة، وكان تركيزنا بالكامل لخوض المنافسات.

وعبرت المدربة عن تطلعها أن ينجح الفريق من الأكاديمية المكون من 8 لاعبين، بتحقيق المزيد من الميداليات في البطولة، وقالت: لدينا حافز كبير، والكل يتمنى أن يصبح بطل العالم هنا في أبوظبي، حيث يوجد أقوى الرياضيين والمصنفين الأوائل، فكل النزالات قوية وصعبة، ولا يمكن أن تحقق الانتصارات دون أن تكون جاهزاً بالكامل، ومستعداً لما ستواجهه خلال المنافسات.

وأوضحت: إقامة منافسات للأطفال والناشئين خطوة إيجابية للغاية من أبوظبي، حيث إن هذه الطريقة المثلى لتحفيز الجيل الصاعد، والمساهمة في زيادة رقعة المشاركين في اللعبة ونموها عالمياً، خصوصاً أن اللعبة تحظى بشعبية متزايدة آسيوياً.

وختمت المدربة حديثها بالتعبير عن إعجابها بأبوظبي كمدينة رائعة تضم مرافق مميزة، ستسعى لزيارتها رفقة عائلتها خلال تواجدها هنا في هذا الحدث العالمي.