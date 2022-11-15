«عالمية أبوظبي» للجو جيتسو.. ذهبية بحملة تبرعات الإنترنت

أبوظبي (الاتحاد)

توج البرازيلي جواو بيدرو فيجريدو «12 عاماً» بالميدالية الذهبية في منافسات الناشئين، في وزن 60 كجم، في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، لكن اللافت في حكايته هو جمع التبرعات الذي قامت بها عائلته من أجل تدبير تكاليف مشاركته في الحدث العالمي.

الطفل جواو الذي كان لا يعرف مصير حلمه بالمشاركة في البطولة العالمية من عدمها، فعلت عائلته المستحيل من أجل أن يقوم بذلك عبر التمويلات المالية عبر الإنترنت لتغطية تكاليف الرحلة، حيث يقيمون في حي جارديم كاترينا، أحد أفقر أحياء مدينة ريو دي جانيرو، وقال اللاعب: أسرتي لها كل الفضل فيما حققته، أنا هنا موجود أقاتل وأمثل بلدي بعدما شاهدت كفاح أسرتي من أجل، رفضت الاستسلام من أجلهم، وكان هدفي منذ تأمين رحلتي للمشاركة هو حصد الميدالية الذهبية.

ويمتلك الطفل أكثر من 200 مشاركة في مسابقات محلية في البرازيل وخارجها، لكنه أراد دائماً أن يشارك في هذه البطولة الأكبر في العالم، وقال: أتدرب برفقة شقيقي جابرييل، ودائماً ما نحفز بعضنا البعض، كل منا يتطلع دائماً للصعود على منصة التتويج، لكن بالنسبة لي فإن الفوز في أبوظبي أكبر انتصار حققته في مسيرتي لحد الآن.