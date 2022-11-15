ليفربول وأرسنال وميلان وليون في «كأس سوبر دبي»

معتصم عبدالله (دبي)

يستضيف استاد آل مكتوم بنادي النصر، خلال الفترة من 8 إلى 16 ديسمبر المقبل، بطولة «كأس سوبر دبي 2022»، والتي تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وبمشاركة أندية ليفربول الإنجليزي، وأرسنال، وأي سي ميلان الإيطالي، وأولمبيك ليون الفرنسي، بكامل نجوم الفرق الأربعة من غير اللاعبين الدوليين المشاركين مع منتخبات بلدانهم في كأس العالم 2022.

وينظم مجلس دبي الرياضي بمشاركة شركة «آي إم إتش سبورتس»، بجانب دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي كشريك حكومي، وقنوات أبوظبي الرياضية «الشريك الإعلامي»، «كأس سوبر دبي 2022»، والتي تدخل ضمن برنامج تحضيرات الأندية المشاركة لاستكمال موسم المنافسات الأوروبية بعد نهاية المونديال.

وتنطلق البطولة المرتقبة والتي تتزامن مع نهائيات كأس العالم 2022، بمواجهة أرسنال وأولمبيك ليون في 8 ديسمبر، فيما يلعب أمسية 11 ديسمبر ليفربول وأولمبيك ليون، وفي 13 ديسمبر يلتقي أرسنال وميلان، ويسدل الستار على البطولة بلقاء ليفربول وميلان مساء 16 ديسمبر.

وتتراوح أسعار تذاكر مباريات «كأس سوبر دبي 2022»، التي جرى طرحها عبر منصة «بلاتينيوم ليست» ما بين 270 درهماً، وصولاً إلى 1050 درهماً لتذاكر الشخصيات المهمة، لاستاد آل مكتوم الذي يتسع لنحو 15 ألف مشجع.

وجرى الإعلان عن تفاصيل البطولة خلال المؤتمر الصحفي الحاشد للإعلان «كأس سوبر دبي 2022»، بحضور سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، ومروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة نادي النصر، وأحمد هاشم خوري نائب أول رئيس طيران الإمارات للعمليات التجارية.

وعبر سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، عن سعادته بتنظيم كأس سوبر دبي 2022، والتي تحظى برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وقال: نأمل أن تكون البطولة الجديدة ركيزة أساسية في المشهد الرياضي الشتوي، وأن تسهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية مفضلة لكبرى الأندية والمنتخبات، التي تحرص على زيارة دانة الدنيا خلال فصل الشتاء وإقامة معسكرات تدريبية، وخوض مباريات ودية ذات صبغة تنافسية.

من جانبه، رحب مروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة نادي النصر، باستضافة مباريات كأس سوبر دبي 2022، وقال: نفخر باحتضان مباريات البطولة في استاد آل مكتوم التحفة المعمارية المؤهلة لاستضافة كبرى المنافسات، مؤكداً الترحيب بجماهير البطولة، ومعبراً عن أمله في أن تحقق المنافسة الأهداف المرجوة للفرق العالمية المشاركة.

وقال أحمد هاشم خوري نائب رئيس طيران الإمارات للعمليات التجاريةّ، إن الرعاية الكريمة لسمو ولي عهد دبي للبطولة، بجانب دعم طيران الإمارات، إضافة إلى بقية الشركاء، يؤكد مدى العزم على جعل البطولة استثنائية لجميع المشاركين،. وأضاف: استضافة كبرى الأندية العالمية يمثل إضافة لأي مدينة في العالم، والبطولة الحالية ستكون فرصة رائعة لجماهير الأندية المشاركة داخل وخارج الإمارات للاستمتاع بتجارب مذهلة داخل وخارج أرضية الملعب.



جدول المباريات:

8 ديسمبر 2022 أرسنال - أولمبيك ليون

11 ديسمبر 2022 ليفربول - أولمبيك ليون

13 ديسمبر 2022 أرسنال - ميلان

16 ديسمبر 2022 ليفربول - ميلان



أسعار التذاكر:

الفئة C: تبدأ من 270 درهماً

الفئة B: تبدأ من 550 درهماً

الفئة A: تبدأ من 800 درهم

الفئة AA: تبدأ من 820 درهماً

الفئة VIP: تبدأ من 1000 درهم

الفئة VVIP: تبدأ من 1050 درهماً