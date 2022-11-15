بعد العاشرة.. صدارة دوري المحترفين «ثنائية» للمرة الرابعة

علي معالي (دبي)

مع نهاية الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين، يتقاسم قمة المسابقة فريقان، وهما شباب الأهلي والوحدة، وهو ما يتكرر للمرة الرابعة في تاريخ الاحتراف، الذي انطلق موسم 2008-2009.

وخلال السنوات الماضية، كانت لعبة الكراسي الموسيقية في الصدارة يتأرجح عليها عدد محدود من أنديتنا، فمنها من ظهر لمرة واختفى مثل الوصل، ومنها من حافظ على تواجده اللافت للنظر مثل العين والجزيرة وشباب الأهلي والشارقة والوحدة.

وفي رصد الأندية التي استطاعت أن تنفرد بالقمة أو تتقاسمها خلال السنوات الماضية، نجد أنه في موسم 2015-2016، قد تصدر كل من العين وشباب الأهلي برصيد 25 نقطة من 8 انتصارات وتعادل وهزيمة، وفي موسم 2017-2018، تقاسم الوصل والعين القمة برصيد 22 نقطة من 6 انتصارات و4 تعادلات.

وفي موسم 2020-2021 تواجد على القمة كل من الجزيرة والشارقة برصيد 23 نقطة من 7 انتصارات وتعادلين وهزيمة، وفي الموسم الحالي 2022-2023 نجد القمة بين شباب الأهلي والوحدة، ولكل منهما 22 نقطة من 7 انتصارات وتعادل وهزيمتين.

وكانت البطولة شهدت انفراد فريق واحد فقط بقمة المسابقة منذ انطلاقها، حيث تصدر موسم الاحتراف الأول مع نهاية الجولة العاشرة فريق الجزيرة بـ 25 نقطة، وحافظ «فخر أبوظبي» على صدارته للموسم الثاني على التوالي 2009-2010 برصيد 26 نقطة، ونجح كذلك الجزيرة في الحفاظ على قمته للموسم الثالث على التوالي 2010-2011 برصيد 26 نقطة أيضاً.

واستطاع الزعيم العيناوي في موسم 2011-2012 في أن يعتلي القمة برصيد 24 نقطة، وحافظ «الزعيم» على قمته كذلك في الموسم التالي 2012-2013 برصيد 25 نقطة، وفي الموسم التالي 2013-2014 ظهر الفرسان في الصورة بالصدارة بـ 23 نقطة، وفي الموسم التالي 2014-2015 ظهر منافس جديد وهو نادي الوحدة الذي تصدر برصيد 22 نقطة، وبعدها يتقاسم العين وشباب الأهلي برصيد 25 نقطة في موسم 2015-2016.

وعاد الجزيرة من جديد بالظهور في القمة في موسم 2016-2017، عندما نجح في جمع 26 نقطة من 8 انتصارات وتعادلين، ثم جاء موسم 2017-2018 بظهور فهود زعبيل «الوصل» في القمة متقاسماً إياها مع العين برصيد 22 نقطة.

وفي موسم 2018-2019 ظهر الشارقة للمرة الأولى في هذا الموقع، بصدارته للقمة بـ 24 نقطة، وحافظ عليها في الموسم الثاني وللمرة الثانية على التوالي برصيد 24 نقطة، وظل الملك الشرقاوي في مكانه بالقمة للموسم الثالث على التوالي 2020-2021، ولكن بتقاسم المركز الأول هذه المرة مع نادي الجزيرة برصيد 23 نقطة.

وفي الموسم الماضي كان «الزعيم» العيناوي متربعاً بمفرده برصيد 24 نقطة وبفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه فريق الوحدة، حتى نجح البنفسجي في التتويج باللقب.