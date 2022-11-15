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سلطان الوالي يدير نزالات بطولة العالم للملاكمة

سلطان الوالي يدير نزالات بطولة العالم للملاكمة
16 نوفمبر 2022 01:30

أبوظبي (وام)

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اعتمد الاتحاد الدولي للملاكمة، اختيار الحكم الإماراتي الدولي سلطان الوالي للمشاركة كحكم محايد في بطولة العالم للملاكمة، التي ستقام في إسبانيا خلال الفترة من 16 وحتى 27 نوفمبر الجاري، وأكد حسن الحمادي، الأمين العام لاتحاد الملاكمة، أن اختيار الحكم الإماراتي سلطان الوالي كحكم محايد في أكبر محفل عالمي للملاكمة، يعد إنجازاً للملاكمة الإماراتية التي اهتمت كثيراً بتمكين أبناء الدولة خلال الفترة الأخيرة، سواء كانوا حكاماً أو مدربين، من خلال عقد الدورات وورش العمل التأهيلية لهم داخل الدولة، والسماح لهم بالمشاركة في الدورات المتقدمة بالخارج، حتى أصبح لدى الإمارات عدد من نخبة الحكام والمدربين الحاصلين على أعلى الشهادات. 
وقال الحمادي: «ثقتنا بلا حدود في حكمنا الدولي سلطان الوالي أن يكون خير ممثل لملاكمة الإمارات في بطولة العالم بإسبانيا، وأن يكون امتداداً لنجاحات الملاكمة الإماراتية في حضورها القوي على المشهد العالمي، خاصة بعد أقل من أسبوعين على استضافة الإمارات لكونجرس الاتحاد الدولي للملاكمة في دبي، والذي وضع النقاط فوق الحروف للتصورات المستقبلية لتطوير اللعبة».

الاتحاد الدولي للملاكمة
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سلطان الوالي
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