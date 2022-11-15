الاتحاد الدولي للتنس يفشل في ضم «البادل»

الدوحة (د ب أ)

أعلن الاتحاد الدولي للبادل، وهو الهيئة العالمية المنظمة لرياضة البادل لأكثر من 31 عاماً، عن فشل محاولة الاتحاد الدولي للتنس للاستحواذ على رياضة البادل، بعد أن أعرب أعضاء مجتمع التنس الدولي عن رفضهم لمقترح الاتحاد جملةً وتفصيلاً.

وقدم الاتحاد الدولي للتنس، خلال اجتماعه السنوي العام في جلاسكو، مقترحاً لضم رياضة البادل إليه وتولي إدارة شؤون الرياضة وقيادة تطوير الألعاب المختلفة التي تنضوي تحت لواء رياضة كرة المضرب، ومنها لعبة بيكل بول، حيث لاقى المقترح رفضاً قاطعاً من قبل أعضاء الاتحاد قبل غيرهم.

وأعلنت الجهات المعنية برياضات البادل والتنس والهيئات الرياضية المنظمة ورابطة اللاعبين المحترفين الممثلة لأبرز لاعبي البادل المحترفين، قبل انعقاد الاجتماع السنوي العام، عن رفضهم القاطع لمحاولة الاستحواذ.

وانتهى الاجتماع بتصويت أفراد من مجتمع التنس نفسه لإحباط القرار.

وقال لويجي كارارو، رئيس الاتحاد الدولي للبادل في بيان صحفي: «يحتفل مجتمع البادل من لاعبين ومشجعين وجميع المؤسسات الرياضية العالمية التي تعمل على تعزيز وحماية استقلال الهيئات الرياضية المختلفة بالإنجاز العظيم الذي حققته رياضتنا اليوم على حساب المسؤولين التنفيذيين الذين يقومون بتمرير قرارات تراعي مصالحهم الشخصية من خلال الاستحواذ على الرياضات الواعدة ومحو هويتها الفردية».

وأضاف: «نشكر جميع اتحادات التنس الوطنية التي وقفت في وجه اتحاداتها الدولية للدفاع عن استقلال رياضة البادل، ونتطلع لمواصلة العمل سوية لتطوير هذه الرياضة الواعدة، ونتوجه بالشكر أيضاً إلى رابطة اللاعبين المحترفين لوقوفها إلى جانب اللاعبين الذين يشكلون أساس رياضتنا المحبوبة، وجميع اتحادات البادل الوطنية في جميع أنحاء العالم لدفاعها عن استقلالية رياضتنا، ويلتزم الاتحاد الدولي للبادل بمواصلة العمل وبذل الجهود للتعاون مع الجهات المعنية وتطوير الرياضة على المستويين الاحترافي والترفيهي في جميع أنحاء العالم».