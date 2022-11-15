ماراثون زايد.. نهر الخير يجري في أبوظبي السبت



أبوظبي (الاتحاد)

بدأ العد التنازلي واكتملت الاستعدادات لانطلاق ماراثون زايد الخيري في أبوظبي الذي يقام السبت، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وتخصص عائداته لصالح برنامج التبرع وزراعة الأعضاء الذي يدعمه الهلال الأحمر.

وأعرب الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة للماراثون عن سعادته الغامرة بعودة الماراثون من جديد لأرض انطلاقه وبدايته ومكانه بعد التوقف القصري منذ عام 2019 بسبب جائحة كوفيد 19 حفاظاً على صحة المشاركين والمنظمين والآن نعود ونستأنف نشاطنا مع عودة كامل الحياة إلى دولتنا الحبيبة.

كما أعرب عن سعادته الغامرة بالإقبال الكبير الذي يشهده الماراثون من قبل جميع الفئات من المواطنين والمقيمين بل وبعض السياح الموجودين في أبوظبي هذا الإقبال المتواصل للمشاركة جعلنا نسمح باستمرار التسجيل للمشاركة في السباق حتى مساء الغد ليتسنى لنا ترتيب كل ما يخص كل مشارك وحضوره والفئة التى سيشارك فيها، حيث سيحصل كل مشارك على ميدالية تذكارية مع التيشيرت الخاص بالسباق وعليه شعار الماراثون وهي تجهيزات مهمة وأساسية نحرص عليها ونؤكدها في كل السباقات الخاصة بالماراثون في كل مكان يقام فيه.

تجدر الإشارة إلى أن السباق الذي تبلغ مسافته 10 كيلو مترات اختير له مسار يؤكد ويعكس فكرته وقيمته وأهدافه الخيرية النبيلة، ويؤكد المعاني التى أقيم من أجلها، حيث ستكون نقطة الانطلاق من أمام إرث أبوظبي ومنه يمر بجامع الشيخ زايد الكبير، ومنه يمر السباق على ساحة الكرامة بكل ما تحمله من رمزية وطنية خالدة قبل العودة لنقطة النهاية عند إرث أبوظبي مرة اخرى.

وتم تقسيم الماراثون إلى فئات تسمح للجميع بالمشاركة والإسهام في تحقيق هدف الماراثون النبيل بدعم الأنشطة والبرامج الصحية المختلفة، حيث سيكون هناك سباق لمسافة 3 كيلو مترات و5 كيلو مترات وسباق لأصحاب الهمم من أصحاب الإعاقة والشلل النصفي وأصحاب الهمم فئة إعاقة البتر وأصحاب الهمم على الكراسي المتحركة وأصحاب الهمم الأولمبياد الخاص.

وتم رفع قيمة جائزة الماراثون لتصبح مليون درهم توزع على الفائزين حسب الفئة والمسافة والسباق، ويحصل صاحب المركز الأول في سباق الـ 10 كلم المفتوح للمحترفين والهواة على 25 ألف درهم و15 ألف درهم لصاحب المركز الأول في سباق 5 كلم و10 آلاف درهم للفائز بسباق الثلاثة كيلو مترات إضافة إلى جوائز أصحاب الهمم التى تبدأ من 13 ألف درهم وتتتدرج حتى الفائزين العشرة في السباق.

الجدير بالذكر أن ماراثون زايد الخيري انطلق أول مرة عام 2001 بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وهو يقام بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي ويشارك في دعمه العديد من الشركات والمؤسسات الرسمية والأهلية تأكيداً لروح العطاء والخير التى دعا لها وسار عليها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويحمل الماراثون اسمه.

هذا وتشهد النسخة الحالية من ماراثون زايد الخيري في أبوظبي إقامة مهرجان احتفالي على هامش السباق يضم خيمة تراثية عند نقطة الانطلاق والنهاية تضم العديد من الأنشطة والفعاليات والمنتجات والأكلات الشعبية المميزة التى ستقدم للمشاركين والمتابعين.