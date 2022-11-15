«كلباء الشاطئية» تتوج الأبطال

الشارقة (الاتحاد)

توج الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة في كلباء، الفائزين من فئات الشباب والبراعم في منافسات الجودو والكاراتيه والسلة والريشة الطائرة في دورة كلباء للألعاب الشاطئية، بحضور المستشار عمر بن حنيفة عضو مجلس الإدارة، نائب رئيس اللجنة المنظمة، وسالم المزروعي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة وعلي حسن الأميري عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، حيث تم تكريم الفائزين من الشباب والبراعم الجودو في الأوزان المختلفة، بالإضافة إلى الفائزين في المراكز الثلاث الأولى في منافسات الريشة الطائرة.