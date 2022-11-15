مقتنيات النجوم في «مزاد دبي الخيري»

دبي (الاتحاد)

أقيمت مباراة النجوم الخيرية التي نظمتها مؤسسة أمساك الدولية، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وبالشراكة مع مؤسسة نور دبي عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ضمن المبادرة الخيرية التي تهدف لدعم الأطفال الأيتام والمكفوفين.

وحضر المباراة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، ومروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة نادي النصر الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعلي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية بالمجلس.

وشارك في المباراة الخيرية نخبة من لاعبي كرة القدم العالميين، حيث ضم فريق النجوم كلاً من، اللاعب السنغالي مامادو ساكو نجم المنتخب الفرنسي ولاعب أندية باريس سان جيرمان وليفربول وكريستال بالاس ومونبيليه، كما شارك أيضاً اللاعب باكاري سانيا نجم المنتخب الفرنسي وناديي أرسنال ومانشستر سيتي السابق، واللاعب الفرنسي إشيار ديا نجم نادي يني ملطية سبور التركي، واللاعب البلجيكي كريستيان بينتيكي لاعب أندية أستون فيلا وليفربول وكريستال بالاس سابقاً ودي سي يونايتد الأميركي حالياً، واللاعب المغربي عادل تاعرابت المحترف في نادي النصر، وسيان جارنيه بطل العالم في الفري ستايل الشهير.

فيما ضم الفريق المحلي كلاً من، اللاعب راشد سالم من نادي النصر، وأحمد إبراهيم وعلي غلوم من مجلس دبي الرياضي، وأحمد القضاة عمر باه وسلطان الراجحي من مؤسسة نور دبي، وأدار العملية التحكيمية للمباراة الحكم عمر الزبير.

وعقب المباراة قدم الفرنسي سيان جارنير فقرة استعراضية في «الفري ستايل»، أبرز فيها مهاراته في كرة القدم، كما تم تنظيم ضربات ترجيحية نفذها جميع اللاعبين في الفريقين وهم معصوبو العينين، وذلك دعماً لمبادرة مؤسسة نور دبي، كما التقط النجوم الصور التذكارية مع لاعبي أكاديمية النصر لكرة القدم وطلبة المدرسة الفرنسية.

وتنطلق مساء اليوم، فعاليات المزاد والحفل الخيريين اللذين تنظمها مؤسسة أمساك الدولية، التي يرأسها النجم الدولي السنغالي مامادو ساكو، والتي يخصص ريعها إلى مساعدة الأطفال الأيتام، وتقام الفعاليات في فندق فور سيزونز.

وسيتم خلال المزاد طرح المقتنيات الشخصية وقمصان أشهر لاعبي كرة القدم الدوليين من أصحاب الإنجازات الرياضية الذين وقعوا عليها وأهدوها للمبادرة، ومن أبرز المقتنيات التي سيتم عرضها في المزاد قميص اللاعب الفرنسي كريم بنزيمة أفضل لاعب في العالم لعام 2022، وقميص البرازيلي نيمار نجم فريق باريس سان جيرمان، والنجم العالمي ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني وفريق باريس سان جيرمان، الفرنسي تيري هنري، وساديو ماني، ومحمد صلاح، وباول بوجبا، وكيليان مبابي.

ويعقب المزاد الخيري إقامة حفل خيري، يحييه المطرب المغربي سعد لمجرد، كما سيقدم الفرنسي سيان جارنير بطل العالم في كرة القدم الاستعراضية (فري ستايل) فقرة استعراضية بكرة القدم، ويشارك في الحفل أيضاً الرسام العالمي السنغالي بوبو نيانج.

وتهدف المبادرة إلى دعم الأطفال الأيتام في السنغال من خلال بناء مؤسسات تعليمية ومدارس وإنشاء إدارات تدريبية لتعليم الأطفال الحرف المهنية المتنوعة، وكذلك إنشاء مراكز رياضية لتدريبهم على كرة القدم الاحترافي.