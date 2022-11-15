بولندا تحصد ذهبية البندقية في بطولة العالم للرماية البارالمبية بالعين

العين (الاتحاد)

تتواصل منافسات بطولة العالم للرماية البارالمبية 2022 بمدينة العين، التي تحتضنها إمارة أبوظبي للمرة الأولى على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نادي العين الفروسية وللرماية والجولف، بمشاركة 296 لاعباً ولاعبة من 54 دولة، وبتنظيم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي للرماية البارالمبية واللجنة البارالمبية الدولية.

وأسفرت مسابقة 10 أمتار بندقية هوائي وضعية الوقوف مختلط، فئة SH1 «فرق وفردي» عن فوز الفريق الهندي بالميدالية الذهبية، ضم الفريق جاكار راوول ودبندر سنجا وروبينا فارنسيي وحقق الفريق 1050.8 نقطة، بينما فاز بالميدالية الفضية الفريق الكوري الجنوبي المكون من كيون سي بارك وجنجام كين وايكيونج مون محققاً 1046.10 نقطة، وتم حجب المركز الثالث لعدم وجود العدد القانوني من الفرق المشاركة بالمسابقة.

في مسابقة الفردي، فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية البولندي سايمون سوانيسكي محققاً 363.4 نقطة، والمركز الثاني والميدالية الفضية كان من نصيب الكوري الجنوبي كيون سي بارك محققاً 361.6 نقطة، بينما المركز الثالث والميدالية البرونزية من نصيب للأوكراني أولسكي دنياسوك محققاً 358.6 نقطة.

أشاد عبد العزيز نايف المطيري رئيس الوفد الكويتي المشارك في منافسات البطولة بالتنظيم، واصفاً مشاركة المنافسين من مختلف الدول بالقوية وأنه لا يمكن الاستهانة بأي فريق.

وأعرب عن شكره وتقديره لدولة الإمارات واللجنة العليا المنظمة على حسن الاستقبال والضيافة، مشيداً بما تقدمه أبوظبي من تنظيم على أعلى مستوى في كافة الفعاليات والمنافسات الرياضية، وقال: أبهرنا ما تقدمه أبوظبي على كافة المشاركين، سواء من الوفود الرسمية أو لاعبين وأجهزة إدارية وفنية، وكافة أعضاء اللجان العاملة،

وأكد حرص اللجنة البارالمبية الكويتية للرماية على المشاركة في كافة الاستحقاقات لرياضة الرماية ولاسيما البطولات الدولية الكبيرة، ومنها بطولة العالم للرماية البارالمبية 2022 بمدينة العين لزيادة خبرات لاعبي المنتخب الكويتي وتحقيق مراكز متقدمة، فضلاً عن التواجد مع الأشقاء على أرض زايد الخير، طيب الله ثراه.

وعن تأهل البطل البارالمبي عبد الله سلطان العرياني إلى دورة ألعاب باريس البارالمبية 2024، يقول المطيري: نبارك لبطلنا الإماراتي ولشعب الإمارات الشقيق، العرياني هو بطل عالمي بارالمبي ينافس دائماً على المراكز الأولى في كل البطولات التي يشارك فيها، ويحقق أرقاماً قياسية عالمية، ونتمنى له التوفيق في باريس وتحقيق طموحات العرب جميعاً والوصول لمنصة التتويج.

وأشار إلى أن لاعبي المنتخب الكويتي اكتسبوا الخبرة من الاحتكاك باللاعبين العالميين وحققوا نتائج مبشره بالخير، الأمر الذي يجعلنا ندعم الفريق بالخبرات وبالمزيد من التدريبات، الأمر الذي يجعلنا نخطط لرفع كفاءة المنتخب الوطني بالمشاركات القادمة.