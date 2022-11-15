«يد الشارقة» تحطم الأرقام القياسية باللقب 37



رضا سليم (دبي)

حقق فريق الشارقة رقماً قياسياً في ملاعب اليد، بالوصول إلى البطولة رقم 37 على مستوى البطولات المحلية، بعد الفوز الأخير بكأس الإمارات التي كانت بمثابة لقب فض الشراكة بين الملك الشرقاوي وغريمه التقليدي شباب الأهلي الذي يأتي في المركز الثاني برصيد 36 بطولة، ليتربع الفريق الشرقاوي على القمة دون منازع.

وحقق الملك الشرقاوي 16 لقباً للدوري و9 ألقاب كأس رئيس الدولة وكأس الإمارات 5 مرات، وكأس نائب رئيس الدولة مرتين ثم كأس السوبر 5 ألقاب، في المقابل حقق الفرسان درع الدوري 10 مرات، وكأس رئيس الدولة 7 مرات، وكأس نائب رئيس الدولة 13 مرة، وكأس الإمارات 6 ألقاب، ولم يحقق أية ألقاب للسوبر.

ويأتي الوصل في المركز الثالث برصيد 16 بطولة، منها 7 ألقاب للدوري ومثلها لكأس رئيس الدولة وكأس نائب رئيس الدولة مرتين، ويأتي العين في المرتبة الرابعة في عدد البطولات، حيث فاز بـ 13 بطولة منها درع الدوري 4 مرات وكأس رئيس الدولة 6 ألقاب وكأس الإمارات 3 مرات، ثم الخامس الجزيرة برصيد 12 بطولة، منها درع الدوري مرتين و6 ألقاب كأس رئيس الدولة، وكأس الإمارات 3 مرات، وكأس السوبر مرة واحدة في أول نسخة.

ويأتي النصر في المركز السادس برصيد 11 بطولة، منها 5 بطولات دوري و3 ألقاب كأس رئيس الدولة و3 ألقاب كأس نائب رئيس الدولة، ثم الشباب في المركز السابع والأخير برصيد 10 بطولات، منها الدوري مرة واحدة وكأس رئيس الدولة 6 مرات ونائب رئيس الدولة مرة واحدة.

كان الفرسان قد جمع 31 بطولة حتى عام 2017 مقابل 17 بطولة للملك، الذي انتفض في المواسم الأخيرة وسيطر على البطولات وحقق 20 بطولة في 5 مواسم مقابل 5 بطولات فقط للفرسان.

كان الشارقة قد سيطر على جميع بطولات الموسم الماضي، ليس فقط على مستوى الرجال، بل أيضا على مستوى المراحل السنية، وحصد درع التفوق العام 18 مرة في تاريخه، ويتصدر مشهد البطولات متفوقاً على كل الأندية.