أسماء راشد بطلة الكروسفت في «ألعاب السيدات»

دبي (الاتحاد)

اختتمت منافسات بطولتي البادل تنس والكروسفت ضمن منافسات النسخة العاشرة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، وفازت أسماء راشد من بنك الإمارات دبي الوطني بالمركز الأول في فئة المواطنات، تلتها نوره السراح من هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) في المركز الثاني، وحلت ميرة الفلاسي من هيئة الطرق والمواصلات بدبي في المركز الثالث، وفي فئة المقيمات فازت هبة السيد صلاح من شرطة دبي بالمركز الأول، تلتها سارة شهادي من هيئة كهرباء ومياه دبي في المركز الثاني، وحلت نور مازن من هيئة الصحة بدبي في المركز الثالث.

وفي بطول البادل تنس التي أقيمت في نادي بادل بوينت بمنطقة القوز فاز الثنائي حصة الجسمي ونوف عمر من طيران الإمارات بالمركز الأول في فئة المواطنات، وجاء الثنائي شما المهيري ولطيفة السلمان من القيادة العامة لشرطة دبي في المركز الثاني، وحل الثناء فاطمة شهدور وعلياء عبدالغفار من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في المركز الثالث، وفي الفئة المفتوحة فاز الثنائي سندس سالم وحصة أهلي من هيئة الطرق والمواصلات بدبي بالمركز الأول، وجاء الثنائي أماندا ولالا الحمادي من بلدية دبي في المركز الثاني، وحل الثنائي عهود أيمن وآنا زيه من بلدية دبي في المركز الثالث.