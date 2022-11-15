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2000 مشارك في سباق الفجيرة للجري

2000 مشارك في سباق الفجيرة للجري
15 نوفمبر 2022 13:30

دبي (الاتحاد)
يستعد بنك الفجيرة الوطني لاستضافة النسخة السادسة من سباقاته السنوية للجري في الفجيرة يوم السبت المقبل، وسط مشاركة قياسية بلغت أكثر من ألفي عدّاء ومشارك من مختلف أنحاء دولة الإمارات ومن جميع الأعمار والمستويات.
وتُقام سباقات هذا العام ضمن ست فئات بمسافات تتراوح بين 3 و5 و10 و11 كيلومتراً، وتشمل سباق الممرات الجبلية وسباق الفرق وسباق أصحاب الهمم، وتنطلق جميع السباقات وتنتهي عند ميدان الفجيرة للمهرجانات المقابل لمستشفى الفجيرة بالقرب من مسجد الشيخ زايد الكبير، وسط الإطلالات الجبلية الخلابة والمواقع الأثرية العريقة.
ويتيح السباق فرصة الفوز بجوائز وميداليات وجوائز نقدية بقيمة إجمالية تصل قيمتها إلى 95 ألف درهم.

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