الجزيرة والوحدة الأفضل في «دوري الجماهير»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت رابطة المحترفين، عن الفائزين بمبادرة «دوري الجماهير»، في الجولة العاشرة لدوري أدنوك للمحترفين، وفق الآلية الجديدة للموسم الرياضي 2022-2023، تحفيزاً للمشجعين على دعم ومساندة أنديتهم على مدار الجولات.

وخصصت الرابطة جوائز للأندية الأكثر حضوراً جماهيرياً، في فئتي «النادي المضيف» و«النادي الضيف» بكل جولة.

وفاز بالمركز الأول في فئة النادي المضيف نادي الجزيرة، بجائزة قيمتها 60 ألف درهم، فيما فاز بالمركز الثاني في نفس الفئة نادي الشارقة، بجائزة قيمتها 40 ألف درهم.

وعلى صعيد فئة «النادي الضيف»، حصد نادي الوحدة المركز الأول، بجائزة قيمتها 40 ألف درهم، فيما حصل فريق العين على المركز الثاني، بجائزة قيمتها 30 ألف درهم.

وحددت الرابطة شرطين مهمين، بأن يكون الحد الأدنى للحضور الجماهيري 2500 للنادي المضيف، و700 للنادي الضيف.