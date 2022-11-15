تميمة أولمبياد باريس بـ«عينين»



باريس (د ب أ)

كشفت اللجنة الأولمبية الدولية عن تميمة أولمبياد باريس 2024، وهي عبارة عن اثنين من القبعات الحمراء الزاهية المدببة، والتي يطلق عليها اسم القبعات الفريجية، وأزاحت اللجنة الأولمبية الدولية من باريس النقاب عن التميمة التي لديها عينان وترتدي حذاء رياضياً.

وجرى تصميم التميمة على غرار القبعات الفريجية، التي تعرف أيضاً باسم قبعات الحرية، التي كانت رمزاً للحرية خلال الثورة الفرنسية.

وحظت القبعات الفريجية بشهرة واسعة في فرنسا وظهرت على طوابع البريد، حيث جرى تصميم التميمة على غرار هذه القبعات، «كدلالة على الحرية وتجسيد القيم والروح الفرنسية»، بحسب اللجنة المنظمة للأولمبياد.

وتختلف تميمة دورة الألعاب الباراليمبية عن تميمة الأولمبياد في كونها، ترتدي شفرة اصطناعية واحدة للركض، وجاء اختيار تميمة على هيئة ذوي الاحتياجات الخاصة بهدف تسليط الضوء بأكبر قدر ممكن على الأشخاص ذوي الإعاقة في أولمبياد باريس.