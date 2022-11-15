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شرطة الشارقة تدعم نشر رياضة القوس والسهم

شرطة الشارقة تدعم نشر رياضة القوس والسهم
15 نوفمبر 2022 12:30

 
الشارقة (وام) 

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أشاد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة بالجهود التي يبذلها اتحاد القوس والسهم للارتقاء بهذه الرياضة والنهوض بها محلياً ودولياً، كونها من الرياضات ذات الأولوية التي تعزز من التنافسية والحضور العالمي لرياضات الدولة.
جاء ذلك خلال لقاء اللواء سيف الزري الشامسي بمقر القيادة مع الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس اتحاد القوس والسهم وحميد عبدالله المشرخ الأمين العام للاتحاد، حيث تناول اللقاء الموضوعات المشتركة التي تصب في مصلحة الرياضة الإماراتية منها نشر رياضة القوس والسهم بين منتسبي شرطة الشارقة والتنسيق حول تقديم الدعم اللوجستي في بطولة آسيا للقوس والسهم في المرحلة الثالثة ‏التي ستقام في الفترة من 20 إلى 25 ديسمبر المقبل بمقر نادي الثقة للمعاقين.
كما تم بحث تعزيز التعاون ودعم رياضة القوس والسهم ونشر ثقافتها‏ بين مرتب القيادة العامة ومجتمع الإمارة ككل بما يعزز من جودة الحياة للمجتمع.‏
حضر اللقاء المقدم جابر سعيد النعيمي مدير إدارة مكتب القائد العام ونائبه المقدم عبدالله الزعابي والمقدم أحمد عبدالرحمن العويس نائب مدير إدارة التدريب بأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة.
من جانبه ثمن الدكتور سعيد مصبح الكعبي الجهود الملحوظة التي تبذلها القيادة العامة لشرطة الشارقة في دعم مختلف الأنشطة الرياضية وتعزيز الوعي الرياضي وجعلها أسلوب حياة.

شرطة الشارقة
اتحاد القوس والسهم
سيف الزري الشامسي
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