ليما.. «إمبراطور» الحسم والتأثير في الدوري

سلطان آل علي (دبي)

في كرة القدم، تُقاس جودة اللاعبين غالباً بعدد الأهداف والصناعات، ولكن هل لكل الأهداف والصناعات قيمة حقيقية مؤثرة؟

في دوري أدنوك للمحترفين يتصدر قائمة المساهمات 3 لاعبين مختلفين هم فابيو ليما وثنائي العين لابا كودجو وسفيان رحيمي بـ12 مساهمة لكل لاعب.. فماذا عن التأثير والحسم؟

من المعايير المهمة، والتي تحدد تأثير اللاعبين على فرقهم، هو عدد النقاط المباشرة التي حققتها مساهماتهم في الدوري.

وفي دورينا، يتصدر نجم الوصل فابيو ليما القائمة وذلك بمساهمته في تحقيق 12 نقطة مباشرة للإمبراطور من أصل 21 في الدوري، ما تشكل نسبته 57% من الإجمالي.

وقد وصل ليما إلى هدفه التاسع خلال 9 مباريات، كما صنع 3 أهداف أخرى، ويأتي بعده في القائمة المهاجم علي مبخوت، حيث حققت مساهماته 10 نقاط مباشرة من أصل 17 للجزيرة هذا الموسم بنسبة 59%، وهو صاحب أعلى نسبة تأثير بين كل لاعبي الدوري، وقد سجل 9 أهداف إضافة إلى صناعة هدفين.

وفي المرتبة الثالثة نجد جواو بيدرو مهاجم الوحدة الذي جلبت مساهماته 7 نقاط مباشرة لـ«العنابي» من أصل 22، وسجل جواو 8 أهداف وصنع هدف وحيد خلال 10 جولات.

ويعد من أبرز اللاعبين وأكثرهم تأثيراً على فريقه لاعب البطائح لورينسي، فقد ساهم البرازيلي في تسجيل 4 أهداف للفريق، ولكنها حققت 5 نقاط مباشرة لـ«الراقي» من أصل 12 جمعها في الدوري، وبذلك يكون لورينسي صاحب ثالث أعلى نسبة تأثير بعد علي مبخوت وفابيو ليما وذلك بنسبة42% من نقاط فريقه.



أكثر اللاعبين إسهاماً في النقاط المباشرة:

فابيو ليما = 12 نقطة من 21 للوصل

علي مبخوت = 10 نقاط من 17 للجزيرة

جواو بيدرو = 7 نقاط من 22 للوحدة

فراس بالعربي = 6 نقاط من 17 لعجمان

باكو ألكاسير = 6 نقاط من 20 للشارقة

علي صالح = 6 نقاط من 21 للوصل

لورينسي = 5 نقاط من 12 للبطائح

لابا كودجو = 5 نقاط من 17 للعين

توماس شانكلاي = 5 نقاط من 21 للوصل