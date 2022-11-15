اتحاد الكاراتيه يستعرض تحضيرات «الدوري العالمي»

دبي (الاتحاد)

عقد اتحاد الكاراتيه اجتماعاً في نادي ضباط شرطة دبي برئاسة اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي لمناقشة العديد من الموضوعات المهمة التي تشهدها اللعبة خلال الفترة المقبلة، ومنها استعدادات استضافة بطولة الدوري العالمي لفئات الناشئين والشباب وتحت 21 سنة للمرة الأولى بالدولة، وذلك في امارة الفجيرة خلال الفترة من 24 حتى 26 فبراير المقبل.

ومن المتوقع حضور عدد كبير من الدول يتجاوز 100 دولة، ومشاركة قرابة 3000 رياضي من لاعبين ومدربين وإداريين وأعضاء الوفود المشاركة، وتمت التوصية بتشكيل فرق عمل للتجهيز للبطولة مع لجان الاتحاد الدولي للكاراتيه.

كما اعتمد المجلس لائحة الاختبارات واللائحة المالية الملحقة بها التي قدمتها لجنة الاختبارات، وسيتم العمل بها وتعميمها على الأندية والمراكز، وتشمل كافة الأمور الفنية والمالية ونماذج ومتطلبات الاختبارات ابتداء من اختبار الحزام الأصفر وحتى الحزام الأسود 6 دان.

واطلع المجلس على مخرجات بطولة نجوم المستقبل السابعة للمواطنين، وتم استعراض ما حققته البطولة من مكتسبات ونجاحات بمشاركة 335 لاعباً ولاعبة من أبناء الدولة لوضع الخطط المستقبلية لهم، وأثنى المجلس على التنسيق المثمر بين اللجنة الفنية ولجنة المسابقات ولجنة التنظيم.

وتم عرض مستجدات طلب رعاية مجموعة بن حيدر لبطولتين خلال الموسم الحالي والمقدم من إبراهيم النعيمي عضو المجلس رئيس لجنة المسابقات، وعرض تقارير اللجان الفنية والمسابقات والمنتخبات الوطنية والتقرير المالي.

حضر الاجتماع راشد عبد المجيد آل علي النائب الأول، والمهندس مروان سنكل النائب الثاني، والمهندس حميد شامس الأمين العام، د. عبد الله البادي الأمين العام المساعد، ومحمد حربوك الشحي المدير المالي، ود. حصة بن حيدر، وإبراهيم النعيمي والخبيرين محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد، وهشام سري المدير الفني للاتحاد.

كما تم توجيه التهنئة للواء الرزوقي لاحتفاظه بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه للمرة الرابعة، وأيضاً راشد عبد المجيد آل علي لدخوله عضواً بالمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ود. عبد الله البادي لصدور كتابه الأول بعنوان التفكير الابتكاري وإدارة التغيير المؤسسي.