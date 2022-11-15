تسيتسيباس يعود إلى أبوظبي للمشاركة في «مبادلة العالمية للتنس»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن منظمو بطولة مبادلة العالمية للتنس في أبوظبي عن عودة نجم التنس اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف ثالثاً على مستوى العالم، إلى العاصمة الإماراتية للمشاركة في البطولة بدورتها الرابعة عشرة، والتي تُقام من 16 وحتى 18 ديسمبر المقبل، لينضم إلى نخبة المشاركين في البطولة.

وبذلك، يكون تسيتسيباس، والذي سبق له الوصول إلى نهائي بطولة فرنسا المفتوحة عام 2021، آخر الأسماء التي يُعلَن عن مشاركتها في البطولة لهذا الأسبوع ضمن مجموعة من كبار نجوم التنس، الذين يتنافسون في فئة الرجال في المركز الدولي للتنس بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

وكان النجم اليوناني قد شارك للمرة الأولى في بطولة مبادلة العالمية للتنس في أبوظبي عام 2019، حيث لعب مباراة نهائيةً استثنائية خسر فيها أمام رافاييل نادال بواقع 6-7 (3)، 7-5، 7-6 (3)، وهو يسعى لخطف اللقب في مشاركته الثانية ليثري رصيده الذي يحفل بتسعة ألقاب في بطولات رابطة محترفي التنس.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال تسيتسيباس: «كانت مشاركتي في بطولة مبادلة العالمية للتنس عام 2019 تجربةً مذهلة، وخاصة مع الدعم الكبير الذي أظهره المشجعون لي، وأنا سعيدٌ بالعودة إلى أبوظبي هذا العام، وأتطلع لقضاء أوقات رائعة في البطولة، وآمل أن تتوج مشاركتي هذه المرة بحصد اللقب».

ووصل تيستسيباس إلى المركز الثالث في التصنيف العالمي لرابطة محترفي التنس في أغسطس عام 2021، ليصبح بذلك اللاعب اليوناني الأعلى تصنيفاً في تاريخ اللعبة؛ حيث حجز مقعده ذلك الموسم للمرة الأولى في نهائيات الجراند سلام ضمن بطولة فرنسا المفتوحة، كما تمكّن من الوصول إلى نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة ثلاث مرات، بما في ذلك عامي 2019 و2021 بالإضافة إلى العام الجاري.

ومن جانبه، قال جون ليكريش، الرئيس التنفيذي لشركة فلاش للترفيه: «أود أن أشدد على أن استقطاب أهم لاعبي التنس على مستوى العالم للعب في أبوظبي هو دائماً هدفنا الأول.

ويشكّل ستيفانوس أحد نجوم الجيل الجديد من لاعبي التنس، والذين يستعدون للتنافس على المركز الأول في تصنيف رابطة محترفي التنس، وهو بدون شك أحد أهم الأسماء الواعدة في اللعبة، إذ يضمّ سجله الكثير من الإنجازات والألقاب رغم أنه لا يزال في الرابعة والعشرين من عمره. ونجح تسيتسيباس في كسب الكثير من المعجبين عندما وصل إلى نهائي البطولة عام 2019، وأنا متأكد أن الجمهور يتوق إلى مشاهدته والاستمتاع بمهاراته في العاصمة الإماراتية من جديد».

ويأتي الإعلان عن مشاركة تسيتسيباس في البطولة بعد تأكيد مشاركة المصنف الأول عالمياً كارلوس ألكاراز، والمصنف الرابع كاسبر رود، إلى جانب حامل اللقب أندري روبليف، والمتأهل إلى نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة 2022 فرانسيس تيافو، والمصنف الأول في بريطانيا كاميرون نوري.

كما تمّ الإعلان عن المتنافستين في مباراة السيدات في اليوم الأول من البطولة، حيث ستدافع أنس جابر، المصنفة ثانياً على مستوى العالم والتي وصلت إلى النهائي في بطولتي جراند سلام عام 2022 عن اللقب في مواجهة إيما رادوكانو، الفائزة بلقب بطولة أميركا المفتوحة عام 2021 والمصنفة الأولى على مستوى بريطانيا.

وتعود بطولة التنس الأبرز في منطقة الخليج العربي بدورتها الـ 14 هذا العام مع منافسات حماسية بين نخبة نجوم التنس فضلاً عن برنامج متنوع من الترفيه والأنشطة التفاعلية واللقاءات مع اللاعبين.