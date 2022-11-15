رونالدو واليونايتد.. «نقطة اللاعودة» !

أنور إبراهيم (القاهرة)

تتواصل التسريبات من الحوار الذي أجراه الصحفي بيرس مورجان بشبكة «توك تي في» مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، والذي سيذاع نصه الكامل يومي الأربعاء والخميس.

وفي المقابل تتواصل ردود الأفعال من جانب إدارة النادي وتحدثت بعض الصحف عن أنه تم توقيع غرامة على «الدون» قدرها مليون جنيه إسترليني «4و1مليون يورو»، غيرأن إدارة «الشياطين الحمر» نفت ذلك وأضحت في بيان لها إنها لن تقرر أي عقوبات في الوقت الحالي، لحين خروج نص الحوار بالكامل إلى النور.

وذهبت بعض الصحف والمواقع الرياضية الإنجليزية إلى القول بأن اليونايتد ورونالدو وصلا إلى «نقطة اللاعودة» وإن رحيله في الميركاتو الشتوي القادم بات شبه مؤكد، بينما وصف موقع جول العالمي ماقاله رونالدو في هذا الحوار، بأنه أشبه بهجوم بـ «المدفعية الثقيلة».

وكشف رونالدو النقاب في حواره عن حقيقة إنه عاش مأساة عائلية ولم يجد إهتماماً من مسؤولي ناديه، عندما فقد إبنه المولود حديثاً، قبل فترة الإعداد التي تسبق الموسم، والتي لم يحضرها لهذا السبب.

وقال رونالدو إن مسؤولي النادي لم يقتنعوا وقتها بأسباب غيابه التي ذكرها لهم والخاصة بوفاة مولوده، ولم يهتم أحد بعد ذلك بالسؤال عن حالة الطفلة توأمه التي كانت في حالة سيئة، وإضطراره إلى البقاء لفترة من الوقت إلى جوار زوجته جورجينا رودريجيز وطفلته المولودة.

وتعليقاً على ذلك يقول رونالدو: تحدثت إلى رئيس النادي ولكنه لم يصدق إنني كنت أمر وقتها بحالة نفسية سيئة جراء وفاة المولود ومرض توأمه.

وأضاف قائلاً: رد فعل رئيس النادي صدمني وجعلني في حالة أسوأ، وما كان يمكنني أن أضحي بصحة وسلامة عائلتي أبداً من أجل كرة القدم، لا الآن ولاقبل عشر سنوات ولافي المستقبل.

وتابع قائلاً: هذا الموقف من مسؤولي النادي جرحني بشدة لأنهم شككوا في كلامي ولم يصدقوا إنني غبت لهذا السبب، لأنه لم يكن من العدل أن أتخلى عن عائلتي في مثل هذه الظروف وأذهب إلى فترة الإعداد.