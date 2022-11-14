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الرياضي

كوريا تحلق بالذهب في «الرماية البارالمبية»

كوريا تحلق بالذهب في «الرماية البارالمبية»
15 نوفمبر 2022 02:43

العين (الاتحاد)

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أسفرت منافسات مسابقة (10 أمتار بندقية) هوائية وضعية الراقد مختلط فرق فئة SH2، في بطولة العالم للرماية البارالمبية 2022، التي تقام بمدينة العين عن فوز الفريق الكوري الجنوبي المكون من كيون بارك سي واي كيونج مون جن جان كيم، بالمركز الأول والميدالية الذهبية، محققاً 1592.21 نقطة، وكان المركز الثاني من نصيب الفريق الهندي المكون من سنجاهارج ومانيش ناروال ودبندر سنجا، محققاً 1579.13 نقطة، بينما ذهب المركز الثالث للفريق التركي المكون من إيفيت كاراجول وايسيجول بليفانرال ومراد اوجوز، محققاً 1574.23 نقطة.
في المسابقة نفسها للفردي، فازت بالمركز الأول والميدالية الذهبية المقدونية أوليفيرا ناكوفاسكبيكوفا، محققة 216.5 نقطة، بينما كان المركز الثاني للأوكراني أوليكس دانيسوك الذي حقق 215.3 نقطة، وحل التركي إيفيت كاراجول الذي حقق 193.5 نقطة بالمركز الثالث والميدالية البرونزية  وفي مسابقة (50 متر مسدس) ساكتون «ناري» مختلط فرق فئة SH1، فاز بالمركز الأول الميدالية الذهبية الفريق البريطاني المكون من تيم جيفري وريان كوكبل وجيمس بفيس محققاً 1907.2 نقطة، وجاء ثانياً الفريق التايلاندي المكون من أونسن شاشيشمان وتانونج شانمان وليتيبات مانيجاك محققاً 1904 نقاط، بينما ذهب المركز الثالث للفريق الكوري الجنوبي المكون من تشي لوجا لي دون جل كيم وسن جو بارك محققاً 1902.4 نقطة.

كوريا الجنوبية
الرماية
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