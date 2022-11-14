أكاديميات الإمارات تتصدر المشهد بـ «عالمية» أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

أظهر الأداء المميز في منافسات الناشئين ضمن النسخة الـ 14 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، والتي تُقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمشاركة 5000 لاعب ولاعبة من 100 دولة حول العالم، مدى قوة البطولة وصعوبة المنافسة.

وحظيت منافسات البطولة منذ انطلاقتها بإقبال جماهيري غير مسبوق، وحضور غفير ملأ المدرجات، ومثلت هتافات المشجعين عاملاً مؤثراً في دعم اللاعبين، وهو ما ساهم في تقديم الأداء بشكل مميز.

وأُقيمت منافسات الناشئين على مدى يومين، حيث كانت البداية مع فئة البنات، وكانت الصدارة لأكاديمية بالمز الرياضية، فيما حلت لاعبات الجزيرة في المركز الثاني، والعين ثالثاً، واستكملت بمنافسات البنين من حملة الأحزمة الرمادي والأخضر والأصفر والبرتقالي والأزرق والبنفسجي يمثلون الأندية والأكاديميات من مختلف أنحاء العالم، وخلالها تمكنت أكاديمية كازاخستان الوطنية من تحقيق المركز الأول، بينما حل نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في مركز الوصيف، وبالمز الرياضية ثالثاً.

وقال طارق البحري، المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو: «تواصل البطولة ترسيخ مكانة العاصمة أبوظبي موطناً عالمياً للجو جيتسو، واستقطابها لأفضل مواهب الناشئين والشباب على مستوى العالم للتنافس على أرض أبوظبي، وقد شهدنا مشاركة كبيرة لأكاديميات من خارج الدولة، بعضها شارك في نسخ سابقة من البطولة، والبعض الآخر يشارك للمرة الأولى حرصاً على الوجود في الحدث الأهم على خريطة الجو جيتسو عالمياً».

وأضاف البحري: «تنظم رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو (AJP) أكثر من 180 بطولة حول العالم خلال الموسم الواحد، وبطولة أبوظبي العالمية بتنظيم من اتحاد الجو جيتسو، وبالتعاون مع الرابطة، تعتبر درة تاج البطولات، وخلاصة التجربة الناجحة في إرساء قواعد جديدة مبتكرة في تنظيم البطولات الاستثنائية التي تحظى بإعجاب العالم».

وأشاد البحري بالأداء القوي للاعبي ولاعبات الإمارات، والعمل الجيد الذي تقوم به الأندية والأكاديميات المحلية في تأهيل وإعداد اللاعبين واللاعبات وتجهيزهم للمنافسة على أعلى المستويات، مؤكداً أن خير دليل على ذلك هو صدارة ثلاث أكاديميات محلية لمنافسات البنات، وأكاديميتين في منافسات البنين.

وقال: «نستطيع أن نؤكد بثقة أن لدى دولة الإمارات قاعدة راسخة من الشباب القادرين على صناعة المستقبل».