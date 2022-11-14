الجو جيتسو يرفع شعار «إنجازات بكل اللغات»

أبوظبي (الاتحاد)

وقع اتحاد الجو جيتسو اتفاقية تعاون وشراكة مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، في إطار سعي الطرفين إلى تحقيق نقلة نوعية لرياضة الجو جيتسو في مجال التغطيات الإعلامية بمختلف الوسائل والمنصات التقليدية والحديثة، داخل الدولة وخارجها بمختلف اللغات، للمساهمة في ترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة عالمية لتلك الرياضة، وذلك من خلال استثمار إمكانات الوكالة وعلاقاتها وخبراتها الدولية واتفاقياتها العديدة مع مختلف دول العالم.

ويتواكب ذلك مع مرحلة النهضة والتوسع التي تمر بها وكالة أنباء الإمارات حالياً، واللغات والمنصات التي تقدم بها خدماتها للخارج والداخل، فضلاً عن قوتها في التأثير الخارجي لاستثمار كل ذلك في تعظيم مكاسب الدولة وأبطالها ونجومها وإنجازاتها في كافة المحافل الدولية.

حضر مراسم توقيع الاتفاقية عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، ومحمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات، وجرى توقيع الاتفاقية على هامش بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، حيث وقع عليها من جانب اتحاد الجو جيتسو فهد علي الشامسي الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجو جيتسو، ومن جانب وكالة أنباء الإمارات عبدالله عبدالكريم المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع المحتوى الإخباري بوكالة أنباء الإمارات.

بموجب الاتفاقية الثنائية، تقدم وكالة أنباء الإمارات «وام»، الدعم لأنشطة الاتحاد، سعياً للمساهمة في تطوير الرياضة وتوسيع انتشارها، وتعزيز ريادة أبوظبي عاصمة عالمية للعبة، الأمر الذي تؤكده المشاركة الكبيرة من مختلف دول العالم في النسخة الـ 14 لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو المقامة برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبمشاركة 5000 لاعب ولاعبة من 100 دولة حول العالم، وتستمر حتى 19 نوفمبر الجاري.

وأشاد عبدالمنعم الهاشمي بدور الرعاة والشركاء، معتبراً أنهم جزء لا يتجزأ من النجاحات والإنجازات التي يحققها الاتحاد وأبطال المنتخب الوطني للجو جيتسو في كل المحافل، مؤكداً أن الآمال كبيرة في المستقبل لتحقيق المزيد من الإنجازات بحثاً عن الرقم واحد.

وتوجه محمد جلال الريسي بالشكر إلى عبدالمنعم الهاشمي ومجلس إدارة اتحاد الإمارات للجو جيتسو على الثقة في قدرات وإمكانات وكالة أنباء الإمارات التي ستكون شريكاً للاتحاد في توصيل رسائله وقيمه لكل المعنيين في الداخل والخارج، وأن الوكالة لن تدخر أي جهد في تبني مبادرات الاتحاد، وتعميق أثر الإنجازات التي يحققها أبطال هذه اللعبة.

ومن جانبه، قال فهد علي الشامسي: إبرام الاتفاقية مع وكالة أنباء الإمارات يعكس مدى الاهتمام الذي تلقاه رياضة الجو جيتسو من قبل الشركاء، وقناعتهم بإنجازات الاتحاد في مجالات نشر وتطوير اللعبة، واكتشاف المواهب وصقلها، وصناعة الأبطال، وحصد الإنجازات في كل المحافل، وهو دعم مستدام كان له أثر كبير في ترسيخ نجاحات الجو جيتسو المستمرة.

وتعليقاً على الاتفاقية، أكد عبدالله عبدالكريم أن اتحاد الإمارات للجو جيتسو هو اتحاد الإنجازات، على ضوء الخطوات النوعية الكبرى التي قطعها في وقت قياسي في مجالات نشر وتطوير اللعبة وتنظيم البطولات بشكل احترافي في كل دول العالم، وحصد الميداليات على المستويات القارية والعالمية، حتى أصبحت أبوظبي أكبر مطور لرياضة الجو جيتسو في العالم، الأمر الذي يدفع وكالة أنباء الإمارات لوضع كل إمكاناتها تحت تصرف الاتحاد للوصول برسالته وإنجازاته إلى كل دول العالم، من خلال محتواها الإخباري وكل منصاتها بمختلف اللغات.