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مريم المزروعي: تعزيز الجانب المجتمعي

مريم المزروعي: تعزيز الجانب المجتمعي
15 نوفمبر 2022 02:43

أبوظبي (الاتحاد)

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عبّرت مريم مسلم المزروعي، مدير إدارة خدمة المجتمع في مؤسسة التنمية الأسرية، عن سعادتها الكبيرة باحتضان أبوظبي هذا الكرنفال العالمي، مشيدة بالجهود الجبارة لاتحاد الجو جيتسو في تنظيم بطولة بهذا الحجم، ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وأشادت المزروعي بقدرة الاتحاد على تعزيز الجانب المجتمعي في بطولاته المختلفة، كون الجو جيتسو يمثل مشروعاً وطنياً لبنته الأساس هي المجتمع الإماراتي، وقد نجح الاتحاد بشكل لافت على هذا الصعيد، فبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو اليوم تمثل منصة مثالية تجمع مختلف الثقافات والأعراق.

مريم مسلم المزروعي
بطولة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو
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