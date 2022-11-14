فيصل الكتبي.. سعادة غامرة بكلمة افتتاح بطولة أبوظبي الجو جيتسو

أبوظبي (وام)

أعرب البطل العالمي فيصل الكتبي قائد منتخب الجو جيتسو، عن سعادته بمشاركته الـ 14 في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو.

وألقى الكتبي كلمة الافتتاح للحدث العالمي نيابة عن عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجو جيتسو- النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي.

وعبر الكتبي عن سعادته بما قدمه طوال السنوات الماضية في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، معرباً عن سعادته لإلقاء كلمة الافتتاح نيابة عن عبد المنعم الهاشمي.

ووجه لاعب المنتخب الوطني الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على دعم سموه للرياضة والرياضيين، خاصة رياضة الجو جيتسو التي أصبحت لها مكانة مرموقة بين مختلف الألعاب الرياضية.

ووجه الشكر أيضاً إلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، على دعم سموه للعبة ومتابعته واهتمامه باللاعبين.

ويحمل فيصل الكتبي العديد من الأرقام والإنجازات مع منتخب الإمارات، فهو قائد المنتخب وتم ترشيحه لإلقاء كلمة رئيس الاتحاد في الافتتاح الرسمي للنسخة الرابعة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، تقديراً لحصوله على ميداليتين ذهبيتين يوليو الماضي في دورة الألعاب العالمية بمدينة برمنجهام في الولايات المتحدة الأميركية، إحداهما في وزنه والثانية في الوزن المفتوح.

يُعد فيصل الكتبي أحد أيقونات رياضة الجو جيتسو في الدولة وقدوة للكثير من لاعبي الأجيال الجديدة.