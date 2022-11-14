بلدة الـ 38 ألف نسمة تحتفي بالبطل

أبوظبي (الاتحاد)

احتفت بلدة ريو باردو، بتفوق ابنها جواو فيتور في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، بتحقيقه ميدالية ذهبية في منافسات الهواة، وذلك من خلال نشر تهنئة عبر حساب البلدة في مواقع التواصل الاجتماعي. وتعتبر ريو باردو من أصغر البلدات البرازيلية بتعداد لا يتخطى 38 ألف نسمة، في بلد يصل فيه العدد الإجمالي للسكان لنحو 214 مليوناً، حيث ولد وترعرع جواو فيتور هناك، وتدرج في منافسات الجو جيتسو حتى تمكن من تحقيق الفوز في جميع نزالاته الستة في أبوظبي، ليتوج بطلاً للعالم وسط فرحة كبيرة.

جواو فيتور الذي يعيش حالياً في بورتو أليجري لمتابعة برنامجه التدريبي، لم ينس مدينته الأم ريو باردو، وقام بإهدائها الفوز وكل من دعمه هناك للوصول إلى قمة العالم.