حمد البلوشي: الإعاقة حفزتني على ممارسة الرياضة

أبوظبي (وام)

لم تكن الإعاقة مانعاً أمام بطل الباراجو جيتسو حمد عيسى البلوشي لاعب نادي الوحدة والمنتخب في ممارسة رياضة الجو جيتسو، والمشاركة في مختلف البطولات وأبرزها بطولة العالم، وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو.

وقال البلوشي: «رياضة الجو جيتسو وبرغم أنها تحتاج إلى لياقة وقوة بدنية، إلا أن ذلك لم يكن عائقا من أجل ممارستي لها منذ الصغر، حتى وصلت إلى ما أنا عليه الآن، وحققت العديد من الألقاب والميداليات خلال الفترة الماضية وآخرها الميدالية الفضية في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو».

وعن بدايته في ممارسة اللعبة أوضح: «كانت البداية منذ أن كان عمري 13 عاماً.. تعرفت على اللعبة من خلال المدرسة، وبدأت في تجربتها وممارستها من وقت لآخر، حتى وجدت نفسي فيها، ومن هنا كانت الانطلاقة والتركيز في التدريبات، وأشكر نادي الوحدة الذي وفر لي الأجواء المثالية لتطوير مستواي ودعم مسيرتي بشكل لافت، كما أشكر الاتحاد الذي يتابع كل اللاعبين ويوفر لهم أقوى البطولات والمشاركات».

وأضاف: «ربما منعتني إعاقتي من القوة الكافية في قدمي، ولكني أشكر الله على النعمة التي وهبني إياها في يدي، والتي تمكنني من منافسة الأسوياء في التدريبات، وهذا يعد حافزاً كبيراً لي يقوي عزيمتي ويدفعني دائماً لتقديم الأفضل».

وأكد أن اللعبة تشهد تطوراً كبيراً على الأصعدة كافة بفضل ما تجده من دعم كبير من قبل القيادة الرشيدة، بما انعكس بالتأكيد على نتائج وأرقام اللاعبين وتحقيقهم الميداليات الملونة في مختلف بطولات العالم.

وعن طموحه في الفترة المقبلة قال البلوشي: «أطمح لتأسيس أكاديمية خاصة بأصحاب الهمم من لاعبي الباراجو جيتسو من أجل دعمهم واكتشاف المواهب منهم في سن مبكرة، كما أطمح أن أستمر في مسيرتي للحصول على الحزام الأسود».