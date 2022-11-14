أيمن الحاج: اللعب في أبوظبي «حلم»

أبوظبي (الاتحاد)

أعشقها لأنها علمتني الكثير وجعلتني أقوى في كل شيء، وأشكر والدي الذي دفعني وشجعني على ممارستها هو دائماً السند، ودائماً ما يشجعنا جميعاً على ممارسة الرياضة بشكل عام، هكذا تحدث يوسف أيمن الحاج «13 عاماً» عن الجو جيتسو.

وقال: نحن عائلة تعشق الرياضة، فوالدي لاعب بوكسينج محترف، ولكنه عندما اختار، شجعنا على ممارسة الجو جيتسو، مؤكداً أن اختيار الوالد للعبة جاء بناءً على عدد من المعايير أهمها تنمية المهارة وتنمية القدرات العقلية، لا سيما وأنها تحتاج للتفكير قبل اللعب والقوة.

وعبر عن فخره بكون لاعب جو جيتسو، مؤكداً أنه يتمنى حصد الحزام الأسود مستقبلاً، وأن يصعد على منصات التتويج في كل البطولات، مشيراً إلى حصوله على المركز الرابع في وزن تحت 37 كجم، وأنه كان قاب قويسن أو أدنى من برونزية بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو. وتابع: سأقاتل حتى الصعود على منصة التتويج في أبوظبي عاصمة كل الألعاب.

فيما عبر شقيقه ياسين الحاج عن سعادته باللعب في البطولة، وقال: اللعب في هذه البطولة بالنسبة لي حلم، أشكر والدي الذي شجعني على دخول عالم الجو جيتسو، واعداً بالقتال لتشريف العائلة وتشريف الأردن في هذا المحفل العالمي الكبير.

أما الوالد أيمن الحاج فعلق قائلاً: نحن عائلة تعشق الرياضة، والحمد لله رزقني الله بأربعة أبناء، اثنان من البنين هما يوسف وياسين اللذان يلعبان الجو جيتسو، ونغم ورغد تمارسان ركوب الخيل، منوهاً إلى أن أبوظبي هي موطن لكل الألعاب وكل الرياضات، وأن هذا ما مكن عائلته من ممارسة الرياضة بشكل محترف.

وأضاف: لعبت ولا زلت ألعب البوكسينج، لكنني اخترت الجو جيتسو لأبنائي لأنها لعبة الأذكياء وتنمي المهارة والتفكير في ذات الوقت، كما أنها تنمو بشكل رائع، وكل شيء في أبوظبي معد لكي يتفوق الأبطال فيها، ووجه الشكر إلى اتحاد الجو جيتسو على تنظيم بطولة أبوظبي العالمية للمحترفين بهذا الشكل الرائع، مؤكداً أن أجمل ما في البطولة أنها لكل أفراد العائلة، سواء لم يمارس اللعبة أو لمن لا يمارسها فيمكنه الاستمتاع بالحي الرياضي وكل ما فيه من تنوع وفعاليات متميزة.