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الرياضي

«الميزان».. نصف الطريق نحو منصة التتويج

«الميزان».. نصف الطريق نحو منصة التتويج
15 نوفمبر 2022 02:43

أبوظبي (الاتحاد)

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يمر بشكل شبه يومي خبر قيام لاعبي الجو جيتسو بمرحلة الميزان، في مختلف البطولات الرسمية لهذه الرياضة، دون الالتفات لأهمية هذه المرحلة والخطوات التي ترتبط بها على مدار أشهر مستمرة من العمل والتدريبات لخوض المنافسات، ليكون تجاوز هذه المرحلة بمثابة نصف الطريق نحو الصعود على منصة التتويج.
ويعتبر الخطأ ممنوعاً في عملية الميزان، حيث لا يجب أن يتجاوز الرياضي الوزن المقرر له، فيما يتعين عليه التركيز على ثلاثة عوامل أساسية وهي متابعة الوزن بشكل مستمر خلال التدريبات، اتباع نظام تغذية صحي وصحيح، ومراقبة الكتلة العضلية خلال التدريبات.
وتتم عملية «الميزان» في بطولة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، وفق إجراءات سلسلة للغاية، ومن خلال نظام إلكتروني دقيق في عملية وزن الرياضي، أو استخراج بياناته بصورة دقيقة.
وأوضح البرازيلي جابرييل حبيب، أحد المشرفين على عملية «الميزان»، أن هناك محاذير أساسية، وهي أن العملية تستغرق 3 ساعات لكل فئة محددة، ويجب على الرياضي أن ينجح خلال هذه المدة المحددة في إثبات أنه ضمن الوزن الخاص به، وقال: يسمح للرياضي بالمشاركة في فئة الوزن في حال كان أقل منه بشكل جزئي، لكن تخطيه للوزن أمر ممنوع نهائياً، لنفترض أن الرياضي يشارك في فئة حتى وزن 70 كجم، فإن أي جرام فوق 70 كجم يجعله غير مؤهل للمشاركة وبالتالي يتم استبعاده.
وتابع: لا تحدث هذه الأمور كثيراً وتعتبر نادرة نسبياً، لأن أغلبية الرياضيين يتابعون حالتهم بشكل مستمر، ويقومون بالحفاظ على الوزن المطلوب، إلى جانب امتلاكهم أساليب تغذية خاصة بهم، والالتزام بأمور معينة عند الاقتراب من موعد المنافسات الرسمية من أجل النجاح في مرحلة الميزان.
واعتبر حبيب، أن الرياضيين المشاركين في بطولات أبوظبي عموماً، أصبح لديهم من الخبرة والدراية التي تجعل هذه المرحلة تتم بسرعة وسهولة للغاية، حيث إن لديهم خبرات متراكمة، حتى على صعيد الناشئين، فالكل ملتزم ويدرك المطلوب منه، ولا تتخطى عملية الميزان لكل رياضي الدقائق المعدودة بصورة إلكترونية، ووفق حارات قياس متعددة بإشراف متخصصين في هذا الإجراء.

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