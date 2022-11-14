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الرياضي

دوري أقوياء اليد يدشن «النسخة 46»

دوري أقوياء اليد يدشن «النسخة 46»
15 نوفمبر 2022 02:43

رضا سليم (دبي)

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تشهد صالات اليد اليوم، انطلاقة النسخة الـ46 من دوري أقوياء اليد، والذي يدشن النسخة الجديدة بـ 3 مباريات، تجمع الأولى بين العين والنصر بصالة البنفسج، والثانية بين مليحة والوصل بصالة مليحة، والثالثة شباب الأهلي مع دبا الحصن بصالة مكتوم بن محمد، فيما تأجلت مباراة الجزيرة والشارقة، التي ستقام بصالة «فخر أبوظبي» إلى الثلاثاء المقبل بسبب مشاركتهما في نهائي كأس الإمارات التي توج الشارقة بلقبها للمرة الخامسة.
ويتجدد الصراع بين الأندية بحثاً عن اللقب الأهم لكل الفرق، وسيكون التحدي الكبير من أمام الشارقة الذي حقق اللقب 6 مرات متتالية، ويبحث عن السابعة، في حين يتصدر المشهد بعدد مرات الفوز بالدرع 16 مرة، يليه شباب الأهلي برصيد 10 ألقاب، ثم الوصل برصيد 7 بطولات والنصر 5 ألقاب والعين 4 بطولات والجزيرة لقبين والشباب مرة واحدة.
ويشهد دوري الأقوياء هذا الموسم 8 لاعبين محترفين و8 لاعبين من المقيمين بالدولة و7 لاعبين من أبناء المواطنات، واثنين فقط من مواليد الدولة، ويتصدر المحترفين الكرواتي إيفان ميلص لاعب العين والتونسي رامي بن لطفي لاعب الجزيرة والمصري باهر الدسوقي مع النصر ومواطنه أحمد أبو المجد مع الوصل والتونسي مصباح الصانعي مع الشارقة والمصري إبراهيم حسن مع دبا الحصن ومواطنه عمر ياسين مع شباب الأهلي وأيضاً المصري محمود نعمان مع مليحة.
وتتواجد عدة مدارس على مستوى المدربين إلا أن المدرسة الجزائرية تسيطر على الأندية من خلال وجود 4 مدربين جزائريين هم سفيان حيواني مع الشارقة وكمال عقاب شباب الأهلي ورشيد شريح مع مليحة وحبيب حبة مع دبا الحصن، بينما التونسي وليد بن عمر مع الجزيرة والكرواتي نيناند كلجيك مع العين، وينضم إلى قائمة المدربين اثنين من المواطنين هما خالد أحمد البلوشي مع الوصل وسعيد محمد مع النصر.

دوري أقوياء اليد
العين
النصر
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