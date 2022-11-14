ناكامورا يخطف لقب الدراجات الهوائية في «أبوظبي 2022»

أبوظبي (الاتحاد)

حققت الأميركية هانا روبرتس، البالغة من العمر 21 عاماً، المركز الأول وحصدت الميدالية الذهبية في نهائيات «بي إم إكس» للأسلوب الحر بعد منافسة صعبة ومثيرة في أبوظبي، على الرغم من سقوطها في الجولة الأولى خلال اليوم الأخير من المسابقة، لتتوج ببطولة العالم للمرة الرابعة في تاريخها برصيد 87.20 نقطة، وجاءت السويسرية نيكيتا دوكاروز في المركز الثاني، تليها إيفيتا ميكوليكوفا من جمهورية التشيك في المركز الثالث.

ونجح الياباني ريمو ناكامورا في التتويج ببطولة العالم للدراجات الهوائية في المناطق الحضرية (أبوظبي 2022)، التي تقام للمرة الأولى، في منطقة الشرق الأوسط، حيث سجل 93.80 نقطة في عرض مثير، تغلب من خلاله الدراج الشاب على جاستن دويل وأنتوني جانجين، الذي تبعه عن كثب برصيد 91.50 نقطة و91.20 نقطة على التوالي.

أقيمت بطولة العالم للدراجات الهوائية في المناطق الحضرية، (أبوظبي 2022)، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ومن المقرر أن تستضيف أبوظبي البطولة مجدداً في نسخة عام 2024، وبطولة جران فوندو العالمية في عام 2028.

توج الأبطال مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، وأحمد عبد المطلب بهارون مدير مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية، وعبد الرحيم البطيح النعيمي مدير عام شركة أبوظبي للإعلام بالإنابة، وصالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي.

من جانبه قال ديفيد لابارتينت، رئيس الاتحاد الدولي للدراجات: «تتويج أبطال العالم الأولمبيين في نهائي سباقات بي إم إكس الأسلوب الحر كان ختاماً رائعاً لأسبوع الدراجات المثير في أبوظبي».

وأضاف: «أتوجه بخالص الشكر لإمارة أبوظبي على استضافتها وتنظيمها الناجح لبطولة الدراجات الهوائية في المناطق الحضرية 2022، التي تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط، ومتشوقون لتنظيم البطولة مجدداً في العام 2024، حيث أثبتت أبوظبي أنها قادرة على استضافة أكبر الفعاليات الرياضية العالمية باحترافية وتميز وإبهار».

وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «كان أسبوعاً رائعاً، شهد منافسات قوية ومثيرة بين المشاركين في مختلف الفئات في بطولة العالم للدراجات الهوائية في المناطق الحضرية أبوظبي 2022، نبارك للذين اعتلوا منصة التتويج، وحظاً أوفر للذيم لم يحالفهم الحظ».

وأضاف العواني: «نظمنا خلال مهرجان بايك أبوظبي أيضاً سباق بايك أبوظبي جران فوندو المجتمعي العالمي الشهير بمشاركة ضخمة وبنجاح باهر، ولمسافة 150 كم، من أبوظبي وصولاً إلى العين، كما نظمنا خلال المهرجان الجولة المجتمعية المفتوحة على امتداد كورنيش أبوظبي، إضافة إلى العديد من الفعاليات المصاحبة في قرية الجماهير، كل ذلك جاء بهدف توفير مناخ مناسب لعشاق رياضة الدراجات الهوائية، ولتشجيع عموم فئات المجتمع على اتباع نمط حياة صحي، وجعل الرياضة أسلوباً للحياة اليومية، إضافة إلى الارتقاء بجودة حياة المجتمع في إمارة أبوظبي».