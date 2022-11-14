اتحاد الكرة يتابع تنفيذ مذكرة التفاهم مع «تنمية المجتمع»

دبي (الاتحاد)

عقد فريق العمل المشترك من اتحاد الكرة ووزارة تنمية المجتمع اجتماعاً تنسيقياً لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم والتأكد من وضع خطة عمل واضحة لكافة البنود والمشاريع المشتركة بحضور حمد محمد الجنيبي المدير التنفيذي لقطاع الأعمال المساندة ، وناصر الزعابي مستشار وزارة تنمية المجتمع وأعضاء فريق العمل.

وناقش الاجتماع المبادرات الرئيسة التي سيتم العمل على تنفيذها، وهي مبادرات مجتمعية تستهدف فئات مختلفة من المجتمع مثل أصحاب الهمم وأولياء الأمور بشكل عام والكوادر الإدارية العاملة في الأندية، إضافة إلى المتعافين من الإدمان.

وتطرق أعضاء الفريق من خلال النقاش إلى مؤشرات الأداء المطلوبة للتأكد من تطبيق هذه البرامج بالشكل الأمثل لخدمة المجتمع بكافة فئاته.

ويقوم فريق العمل المشترك بالاجتماع بصورة دورية لغاية تطبيق كافة البرامج والإشراف عليها بشكل مكثف.

وجرى الاتفاق على أن يتم حصر برامج التوعية القائمة بوزارة تنمية المجتمع وتوجيهها للفئة المستهدفة من قبل الاتحاد مع وضع جدول تنفيذي بشكل سنوي وربع سنوي.