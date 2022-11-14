الأرض تعاند أصحابها في الجولة 10 من دوري «الأولى»

معتصم عبدالله (دبي)

عاندت الأرض أصحابها في الجولة 10، من دوري الدرجة الأولى، والتي شهدت 4 انتصارات خارج القواعد، بفوز مصفوت على مضيفه سيتي 3-2، والعربي أمام الرمس 2-0، والذيد على حساب فرسان هسبانيا 1-0، فيما عمق التعاون جراح «الصقور» بالفوز 2-1.

وحسم التعادل ثلاث مباريات جمعت العروبة ومسافي 2-2، وجلف أف سي والجزيرة الحمراء 1-1، وحتا والحمرية 0-0، في المقابل حقق الفجيرة الفوز الوحيد لأصحاب الأرض بتفوقه على ضيفه بينونة 1-0.

وشهدت الجولة أقل معدل تهديفي في الدوري منذ انطلاقة الموسم الحالي برصيد 18 هدفاً، علماً بأن الجولة السابعة شهدت المعدل الأعلى بـ 34 هدفاً.

وحافظ حتا على صدارته المستمرة للدوري بعدما رفع رصيده إلى 20 نقطة، بتعادله السلبي أمام ضيفه الحمرية «الرابع» برصيد 18 نقطة، وهو التعادل السلبي الأول في مشوار الفريقين، بعدما فشل «الإعصار» في التسجيل للمرة الثانية بعد الأولى بخسارته أمام الإمارات 0-3 في الجولة الثانية، فيما فشل الحمرية في التسجيل للمرة الأولى.

وبقي دبا الحصن الغائب عن مباريات الجولة العاشرة في مقعد «الوصافة» برصيد 18 نقطة، بالتساوي مع الجزيرة الحمراء الذي حافظ على مركزه الثالث بعدما حول تأخره أمام مضيفه جلف أف سي بهدف أنطونيو كارلوس في الدقيقة 50، إلى تعادل 1-1 بفضل هدف لاعب خط وسطه جونزالو كوردوبا في الدقيقة 67.

وتتواصل منافسات دوري الدرجة الأولى، بالتزامن مع نهائيات كأس العالم 2022، بإقامة الجولة 11 والتي تنطلق السبت المقبل بمباريات الذيد وسيتي، بينونة ودبا الحصن، مصفوت والعروبة، العربي وفرسان هسبانيا، وتختتم الجولة الأحد بمباريات الجزيرة الحمراء والفجيرة، التعاون وجلف أف سي، مسافي وحتا، الحمرية والإمارات.