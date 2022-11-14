«النواخذة» يواصل الإبحار في وصافة «دوري 21»

دبي (الاتحاد)

واصل فريق نادي دبا «النواخذة» الإبحار بمهارة في منافسة «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، بعدما أكد جدارته بانتزاع مقعد الوصافة بتحقيقه الفوز الأكبر في الجولة العاشرة على حساب مضيفه البطائح 5-1، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة، ويقلص الفارق مع شباب الأهلي المتصدر إلى أربع نقاط فقط بعد تعثر الأخير بالخسارة الأولى أمام ضيفه النصر 0-1 في «الديربي».

وشهدت الجولة العاشرة، التي تسبق التوقف الأطول لمنافسة «دوري 21»، حتى 20 ديسمبر المقبل موعد انطلاقة الجولة 11 والتي تعقب نهائيات كأس العالم 2022، تعادل الوحدة والجزيرة 1-1، والظفرة وخورفكان 2-2، فيما تغلب الوصل على بني ياس 2-0، وعاد عجمان بالنقاط الثلاث من ملعب مضيفه اتحاد كلباء 2-0، فيما تفوق العين على الشارقة 2-1.

وخسر شباب الأهلي بطل الدوري لموسمين على التوالي، أمام مضيفه النصر بهدف من ركلة جزاء سجلها علي عبدالعزيز في الدقيقة 81، وهي الخسارة الأولى للفرسان منذ الموسم قبل الماضي 2020- 2021، أمام اتحاد كلباء 0-2 في الجولة 14، لينهي «العميد» سلسلة عدم الخسارة لمنافسه «الفرسان» في 47 مباراة على التوالي بعد أن توج بلقب الموسم الماضي بدون خسارة، بيد أن شباب الأهلي بقى في صدارة الترتيب برصيد 23 نقطة، مقابل 17 للعميد «الخامس».

وحرم العين منافسه الشارقة من الاحتفاظ بوصافة الترتيب، بعدما ألحق بالأخير الخسارة بنتيجة 2-1، وسجل سلومون سوسو والسوداني محمد عوض الله ثنائية «الزعيم»، فيما أحرز حمد المازمي هدف «الملك» الوحيد في الدقيقة 58، قبل تعرضه للطرد بالإنذار الثاني في الدقيقة 79، ورفع العين رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع، مقابل 18 للشارقة المتراجع للمركز الثالث.

وفرض التعادل الإيجابي نفسه 1-1 مواجهة «ديربي العاصمة»، بين الوحدة وضيفه الجزيرة، وافتتح «فخر أبوظبي» التسجيل بواسطة مبارك أحمد في الدقيقة 12، وأدرك «البديل» عدي الحربي التعادل لأصحاب السعادة في الدقيقة 64، ليرفع الوحدة رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع، مقابل 15 للجزيرة السادس.