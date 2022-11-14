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الرياضي

هازارد: إنها الفرصة الأخيرة

هازارد: إنها الفرصة الأخيرة
14 نوفمبر 2022 23:30

توبيز (أ ف ب)

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يرى قائد منتخب بلجيكا إيدين هازارد، أن كأس العالم 2022 في كرة القدم التي تنطلق الأحد في قطر "ستشكل ربما الفرصة الأخيرة لهذا الجيل للفوز بشيء ما".
قال لاعب الجناح "31 عامًا" خلال مؤتمر صحفي في توبيز جنوب العاصمة بروكسل: "كنا في ذروة مستوانا في 2018، الآن ألعب أقل من قبل، روميلو لوكاكو مصاب، المدافعون باتوا أكبر قليلاً في السن، لكننا سنظهر أن بلجيكا ستكون مرشحة".
وأضاف عن الجيل الحالي الذي غالبًا ما يتم وصفه بالذهبي والذي حل ثالثًا في مونديال روسيا 2018 في أفضل نتيجة في تاريخه في العرس العالمي: "من المحتمل أن تكون هذه آخر بطولة كبيرة للعديد من اللاعبين. علينا أن نقدم كل شيء".
رغم أنه بات يلازم دكة البدلاء في غالبية مبارياته مع ريال مدريد الاسباني، يشعر هازارد أنه "لم يصبح لاعبًا سيئًا في غضون عامين أو ثلاثة".
وأكد "نظرًا لما قدمته على مدار العامين الماضيين، لا أستحق أن أكون في الملعب، لكن أستحق ذلك لما فعلته على مدار 15 عامًا. أتفهم أن الناس يشككون، لكن الأمر متروك لي أن أثبت أنهم على خطأ. أنا شخصيًا، ليس لدي شك بنفسي".
وفي ظل وضعه الصعب في ريال مدريد، حيث نادرًا ما يستعين به المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي، لم يغلق لاعب تشيلسي الإنجليزي السابق الباب أمام الرحيل مطلع العام المقبل.
وأضاف: "لا أريد مغادرة مدريد، لكن ربما لا يكون هذا قراري فقط"، معترفًا بأن وضعه "معقد" لكنه "يعيش بشكل جيد جدًا".
وقعت بلجيكا التي يبقى لقبها الوحيد ذهبية أولمبياد 1920 على أرضها، في المجموعة الخامسة في مونديال 2022 الى جانب كندا والمغرب وكرواتيا وصيفة بطل العالم.

إيدين هازارد
لوكاكو
أنشيلوتي
ريال مدريد
كأس العالم 2022
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