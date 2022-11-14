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الرياضي

راموس.. «الخامسة» من المنزل!

راموس.. «الخامسة» من المنزل!
14 نوفمبر 2022 23:05

مدريد (رويترز)

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قال سيرجيو راموس مدافع إسبانيا، إنه يشعر بالإحباط لاستبعاده من قائمة منتخب بلاده لكأس العالم لكرة القدم، بعد عودته لكامل لياقته بعد إصابة في ربلة الساق، حرمته من اللعب بانتظام مع باريس سان جيرمان في الموسم الماضي.
وأعلن لويس إنريكي مدرب إسبانيا قائمة الفريق للبطولة في قطر، والمكونة من 26 لاعباً، والتي خلت من أصحاب الخبرة مثل راموس ولاعب الوسط تياجو ألكانتارا والمدافع ماركوس ألونسو والحارس ديفيد دي خيا.
وكتب راموس، البالغ عمره 36 عاماً، والمنضم في العام الماضي لباريس سان جيرمان، بعد قضاء 16 عاما مليئة بالألقاب مع ريال مدريد، خطاباً عاطفياً للجماهير، بعد الفشل في الحصول على فرصة للعب في كأس العالم للمرة الخامسة.
وكتب راموس على انستجرام "كرّست نفسي وجسدي وروحي للتعافي والعودة لمستواي الطبيعي ... ولحسن الحظ، أستطيع القول إنني استعدت مستواي مجدداً هذا الموسم وأستمتع بكرة القدم".
وقال راموس "كأس العالم؟ كانت بالطبع أحد أحلامي الكبرى التي أردت تحقيقها. كانت ستصبح المشاركة الخامسة لي، لكن لسوء الحظ، سأشاهد البطولة من المنزل".
وفاز راموس بكأس العالم عام 2010 مع إسبانيا.
وواصل عن غيابه عن كأس العالم "الوضع قاس، لكن الشمس ستظل تشرق في الصباح. لن أغير أي شيء في نفسي أو في عقليتي أو شغفي أو التزامي أو جهدي أو إخلاصي في العمل".
وتلعب إسبانيا ودياً مع الأردن يوم الخميس، قبل افتتاح مشوارها في كأس العالم بمواجهة كوستاريكا. وستلعب أيضاً مع ألمانيا واليابان في المجموعة الخامسة في قطر. 

سيرجيو راموس
لويس إنريكي
كأس العالم 2022
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