ميسي هنا.. منتخب الأرجنتين يتدرب في أبوظبي



مصطفى الديب (أبوظبي)

خاض منتخب الأرجنتين تدريبه الأساسي اليوم على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة في العاصمة أبوظبي، استعدادا للقاء الغد أمام الإمارات في إطار تجهيزات منتخب «التانجو» لخوض غمار منافسات كأس العالم بعد أيام قليلة.

ووسط أجواء حماسية وحضور جماهيري غفير، شارك الأسطورة ميسي في التدريب الذي استمر قرابة الساعة، ونال النجم الكبير نصيب الأسد من هتافات الجماهير التي بادلها التحية في العديد من المرات خلال المران.

واكتفى اسطورة الأرجنتين باستعراض بعض مهاراته وكذلك الجري مع بقية زملائه قبل أن يغادر الملعب وسط صراخ الجماهير التي حضرت لرؤيته عن قرب.



ووصل ليونيل ميسي إلى العاصمة أبوظبي صباح اليوم، وسط تجهيزات خاصة واستقبله وفد من مجلس أبوظبي الرياضي، فيما كان مشهد الطفل علي الحربي الأجمل بين مشاهد وصول الأسطورة، حيث حظي صاحب الست سنوات بحلم سيظل يراود المليارات حول العالم عندما قدم باقة الزهور لميسي وصافحه، ثم نال توقيعه على قميصه الخاص الذي يرتديه، وأخيرا التقط عددا من الصور التذكارية الرائعة مع أمهر لاعبي العالم.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي فيديو استقبال الطفل الإماراتي علي الحربي لأسطورة العالم والأرجنتين ليونيل ميسي وانتشر الفيديو بشكل واسع لاسيما وأن الجميع كان يترقب وصول «الساحر» ورؤيته قبل انطلاق الحدث العالمي الكبير في قطر الأحد المقبل.

وعبر الطفل علي منصور الحربي عن سعادته وقال بعفوية «لا أصدق نفسي إنني كنت مع أسطورة العالم ميسي الذي أحلم به، أصدقائي لم يصدقوا ما حدث، لكن في النهاية أنا فرحان وسعيد وسأعلق الصور في غرفتي وأحتفظ بها طوال حياتي».