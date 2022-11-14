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راشد بن حميد يلتقي رئيس اتحاد أوروجواي لكرة القدم

راشد بن حميد يلتقي رئيس اتحاد أوروجواي لكرة القدم
14 نوفمبر 2022 22:00

 
دبي (الاتحاد)

التقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة إجناسيو ألونسو رئيس اتحاد أوروجواي لكرة القدم الذي يتواجد مع منتخب بلاده بالمعسكر المقام حالياً في العاصمة أبوظبي استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

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تناول اللقاء عدداً من المواضيع المشتركة التي تخدم الاتحادين الصديقين على كافة المستويات الفنية والإدارية والمباريات الودية بين المنتخبين وكذلك الحكام.

حضر اللقاء سالم عبدالله الشامسي عضو مجلس الإدارة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد، وعمر يبرودي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الفنية والمنتخبات.

راشد بن حميد النعيمي
الأورجواي
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