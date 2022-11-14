جولة «دي بي ورلد» للجوف تطمح لمستقبل جولف واعد من الإمارات



دبي (الاتحاد)

ستكون جولة «دي بي ورلد» على الموعد هذا الأسبوع مع مناسبة خاصة للغاية، مع احتفالها بختام النسخة الـ 50 في بطولة جولة «دي بي ورلد» في عقارات جميرات للجولف، خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر الجاري، بمشاركة أفضل 50 لاعباً على مدار الموسم، يتنافسون على جوائز البطولة التي تبلغ 10 ملايين دولار، ومحاولة التتويج بكأس هاري فاردون لأفضل لاعب في التصنيف النهائي، وسط ترقب كبير لروزنامة الموسم المقبل الذي يضم 5 بطولات تُقام في الإمارات.

وعقدت الجولة اليوم لقاءً موسعاً مع الجهات الإعلامية الناطقة باللغة العربية في عقارات جميرا للجولف، بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وتوم فيليبس رئيس جولة «دي بي ورلد» في منطقة الشرق الأوسط، دانيال أوترجيك مدير الاتصال التنفيذي في «دي بي ورلد»، وإسماعيل الشريف المدير الإقليمي لـ«دبي جولف».

وأعرب سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، عن سروره بالتطور الكبير الذي بلغته رياضة الجولف في دولة الإمارات عموماً، وهذه البطولة على نحو خاص، وقال: منذ بداية ممارسة الجولف في الدولة على الملعب الرملي في دبي سنة 1971، حققت رياضة الجولف نمواً ملحوظاً، وبدأت بتنظيم البطولات على ملاعب عالمية المستوى، واستضافت نخبة الأبطال منذ فترة الثمانينيات من القرن الماضي، واليوم نشهد اسم دولة الإمارات ومؤسساتها الوطنية العالمية يتصدر المشهد العالمي في رياضة الجولف من خلال جولة وبطولة «دي بي ورلد» التي تُعد في صدارة بطولات الجولف العالمية من حيث مستوى النجوم وقيمة الجوائز والحضور الجماهيري الكبير.

وأكد حارب أن دولة الإمارات أصبحت ملتقى الأبطال في جميع الرياضات وفي وقت واحد، حيث يوجد حالياً عدد من المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، التي تستعد للحدث الكبير، كما تواجدت نخبة الفرق العالمية التي شاركت في بطولة الجائزة الكبرى للزوارق SailGP، ونستعد حالياً لوصول نجوم العالم في الجولف الذين سيتوجون مجهودهم على مدار موسم كامل بتقديم أفضل أداء على ملاعب نادي عقارات جميرا للجولف، والتتويج بلقب الموسم للجولة التي تحمل اسم شركة «دي بي ورلد» ويزين شعارها ألوان علم دولة الإمارات.

وأكد عارف العواني، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، أن البطولات التي تُقام في الإمارات هي الأفضل في العالم، وتعتبر من النخبة بوجودها في فئة سلسلة «رولكس»، إلى جانب كونها تحظى بأعلى مشاهدات تلفزيونية حول العالم، بحسب القائمين على جولة «دي بي ورلد» نفسهم.

واعتبر العواني، أن العمل مشترك بين مختلف الجهات من أجل الارتقاء برياضة الجولف، وتطويرها، خصوصاً على صعيد الناشئين، وصولاً للبطولات الدولية الكبرى التي تُقام هنا، إلى جانب العمل حالياً لإطلاق بطولات التحدي التي من شأنها أن تمنح فرصة أكبر للاعبين المحليين للمشاركة فيها.

وركز على أهمية الجولف وخصوصاً البطولات التي تُقام ضمن جولة «دي بي ورلد» من أجل دعم السياحة والاستثمار، وتحديداً الجولة التي تحمل اسم شركة إماراتية وطنية بألوان علم الدولة يطوف العالم بكل فخر واعتزاز.

مما يجدر ذكره أن جولة «دي بي ورلد» قبل عام 2022 كانت تُعرف باسم «الجولة الأوروبية»، وجاءت اتفاقية رعاية جديدة من شركة الخدمات اللوجستية العالمية «دي بي ورلد»، أدت إلى إعادة تسمية العلامة التجارية اعتباراً من هذا العام فصاعداً.

كانت المرة الأولى التي أُقيمت فيها بطولة في الشرق الأوسط في عام 1989، عندما فاز الإنجليزي مارك جيمس بلقب بطولة «دبي ديزرت كلاسيك»، وتحتفل جولة «دي بي ورلد» بالذكرى الـ 50، بعد أن رسخت مكانتها عقب إطلاقها لأول مرة في عام 1972.

يذكر أن جولة «دي بي ورلد» هي جولة جولف احترافية يُقام ختامها كل عام في بطولة جولة «دي بي ورلد» الشهيرة في دبي، وتضمن جدول هذا العام 43 بطولة في 21 دولة مختلفة، مع خمس بطولات ضمن «سلسلة رولكس» التي زادت من أموال الجوائز والتغطية التلفزيونية. والجدول يمر.. إنه جدول أوروبي بشكل أساسي طوال أشهر الصيف، ولكنه في كل موسم يستضيف عدداً من الأحداث البارزة في الشرق الأوسط، في مواقع، مثل: أبوظبي ودبي، كما استضافت رأس الخيمة بطولتين متتاليتين للمرة الأولى هذا العام مع استمرار الجولف الصحراوي في لعب دور مهم في روزنامة الجولف.

وأعلنت جولة «دي بي ورلد» عن روزنامة البطولات الدولية لموسم المقبل لعام 2023، والتي تضم 39 بطولة على الأقل في 26 دولة، حيث ستكون البداية من الإمارات، مع إقامة بطولتين في أبوظبي، وهما: «هيرو كاب» في نادي أبوظبي للجولف بالفترة من 13 إلى 15 يناير المقبل، بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي» في نادي «ياس لينكس» بالفترة من 19 إلى 22 يناير، ثم بطولة «دبي ديزرت كلاسيك» في نادي الإمارات للجولف بالفترة من 26 إلى 29 يناير، وبطولة رأس الخيمة كلاسيك في نادي الحمرا للجولف بالفترة من 2 إلى 5 فبراير المقبل، على أن تكون بطولة جولة «دي بي ورلد» في عقارات جميرا للجولف بالفترة من 16 إلى 19 نوفمبر من العام المقبل المحطة الختامية مرة أخرى.